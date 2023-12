Bendy and the Ink Machine à l’assaut du grand écran

Sorti entre 2017 et 2018, le jeu d’horreur épisodique Bendy and the Ink Machine a su séduire son public avec son mélange d’énigmes et d’action et l’originalité de son style aux teintes sépia inspiré des cartoons des années 30s et 40s. Après une suite en 2022, Bendy and the Dark Revival, voici que la franchise se prépare à pousser la porte des salles obscures puisqu’une adaptation au cinéma vient d’être annoncée.

Dans Bendy and the Ink Machine, on incarne Henry, un animateur à la retraite qui revient dans son ancien studio pour découvrir que celui-ci est déserté et en proie à une étrange malédiction. En effet, la « Ink Machine » est devenue autonome et s’est mise à donner vie aux personnages de dessins animés. Tout en se défendant contre l’accueil peu chaleureux que ceux-ci lui réservent, Henry doit également enquêter pour découvrir ce qu’il est advenu de ses ex-collègues.

Avec un tel synopsis et pareilles inspirations, les liens entre Bendy and the Ink Machine et l’audiovisuel sont plus qu’évidents : ils font partie intégrante de l’identité de l’œuvre. Le jeu était ainsi un candidat tout désigné pour une adaptation cinématographique, qui semble arriver pratiquement clés en mains. Dans une esthétique similaire, on pense ainsi à l’ardu Cuphead qui a fait l’objet, quant à lui, d’une série d’animation, Le Cuphead Show !, produite par Netflix.

On pourrait logiquement penser que, de la même manière, Bendy and the Ink Machine profiterait d’un traitement visuel en animation, qui n’aurait qu’à reprendre son identité visuelle si caractéristique. Pourtant, l’équipe rassemblée autour du projet sème le doute à ce sujet. En effet, l’annonce de l’adaptation, faite via le compte X (anciennement Twitter) de la licence, comporte peu d’informations si ce n’est les logos de Joey Drew Studios (le développeur du jeu) et de la société de production Radar Pictures ; or celle-ci, qu’on connaît notamment pour Riddick ou le remake de Jumanji, est plutôt spécialiste des films en prises de vues réelles.

Alors, changement de technique pour Radar Pictures ou changement de look pour Bendy ? Il faudra attendre pour en savoir plus, aucune image n’ayant pour l’heure été révélée. Dans tous les cas, le créateur de la licence, Paul Crawford, assure que l’équipe est résolue à proposer un film qui soit « aussi qualitatif, effrayant, excitant et respectueux du monde de Bendy que possible ». Pas d’horizon de sortie non plus à ce stade, ce qui donne d’ici là le temps de vivre ou revivre les aventures d’Henry sur PC, PS4, Xbox One ou Switch.