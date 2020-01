Beastars – Le gentil grand-méchant loup s’anime sur Netflix

L’adaptation du manga à succès arrive au printemps.

Après quelques jours de teasing et de rumeurs, Netflix vient mettre fin aux supputations et confirme que l’adaptation en anime du manga Beastars arrivera bien sur la plateforme de SVOD, et plus vite qu’on ne l’attendait ! Si la diffusion en France n’est pas exactement confirmée, Beastars devrait toutefois rejoindre le catalogue de la plateforme dès le 13 mars prochain, ainsi qu’annoncé dans un tweet.

The furry murder mystery romance Beastars finally drops March 13th! Join anxious wolf boy Legosi on his journey to solve a friend’s murder and, even harder, understand his feelings toward dwarf rabbit Haru. #Beastars pic.twitter.com/EtFhUMmcB0 — NX (@NXOnNetflix) January 13, 2020

Comme on le voit dans la courte animation qui accompagne le tweet, l’univers de Beastars est un univers de personnages anthropomorphes, un peu à la façon de The Wolf Among Us, où les carnivores sont craints (et suspects) et les herbivores autant de victimes potentielles. Des lois imposent ainsi des médicaments pour contrôler les élans des carnivores et régissent les relations entre les espèces. Legosi, loup gris, héros de l’histoire, et étudiant en chimie, se retrouvera ainsi à devoir résoudre le meurtre d’un de ses amis herbivores dans une atmosphère que le crime en question a rendue paranoïaque. En parallèle, il rencontrera une petite lapine, Haru, pour qui il développera des sentiments complexes, mettant sa nature à l’épreuve…

Joli succès de l’édition, Beastars paraît depuis septembre 2016 au japon et compte aujourd’hui huit tomes sortis en France chez Ki-oon (le neuvième tome est prévu pour le printemps). Son adaptation animée est diffusée au Japon depuis cet automne, et totalise douze épisodes. Ce sont les studios Orange qui se sont chargés de l’adaptation, et une deuxième saison leur a d’ores et déjà été commandée. Contrairement à ce que laisse penser le teaser qui accompagne le tweet cité ci-dessus (tiré de l’opening de la série), Beastars est un anime “traditionnel” en 2D, et non pas une œuvre en stop motion.

En attendant que Beastars soit disponible sur Netflix en France, on rappelle que le film inédit tiré de Ni No Kuni rejoint le catalogue de la plateforme dès ce 16 janvier !