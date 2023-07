Battlebit Remastered – Les studios AAA cassent l’industrie, les indés pour la réparer

Microtransactions, DLC abusifs, collector sans jeu ou éditions spéciales offrant la possibilité de jouer quelques jours avant les autres contre un petit billet… Les éditeurs de jeux AAA ne sont jamais à court d’idées quand il s’agit de s’en prendre à nos économies. Des mécaniques prédatrices complètement contraires à l’esprit de « jeu », et qui nuisent à toute l’industrie. Ainsi, tout un pan du jeu indé s’est dit qu’il y avait surement là un espace pour des jeux qui viendraient « réparer » ce qui ne marche plus. Et c’est plus ou moins sur cette base que s’est construit, doucement, le succès surprise de la saison, Battlebit Remastered, signé du petit studio SgtOkiDoki. Le jeu de tir multijoueur en low poly approche ainsi des deux millions de copies écoulées à peine deux semaines après sa sortie. Beaucoup de productions AAA lui envieraient ce score !

Un succès qui s’est notamment bâti sur une volonté de rendre aux joueurs quelque chose qui s’était perdu, ou plutôt, qui a été volé par la cupidité des grands studios. C’est en tout cas comme ça que le site Howtomarketagame.com, qui raconte le développement de Battlebit Remastered, voit les choses :

« Les FPS massivement multijoueurs comme Battlefield sont sur-saturés de mécaniques de monétisation prédatrices, et de métas pénibles. Les joueurs veulent une expérience Battlefield classique, sans avoir à subir tous ces trucs que les studios AAA ont ajouté pour faire les poches les joueurs. (…) On peut probablement construire une longue carrière dans l’indé juste en recréant les classique d’Electronic Arts que ce dernier a sur-monétisé ou abandonné. Par exemple, Paralives est, en gros, un retour aux bases des Sims, qu’EA continue de bousiller. Paralives aurait déjà été « wishlisté » 1 000 000 de fois ! » – extrait de l’article « the Battlebit Remastered Story », sur howtomarketagame.com, traduit par la rédaction.

Un projet de retour à une certaine pureté de l’expérience jeu vidéo ? Bien entendu, ce n’est pas la seule raison du succès de Battlebit Remastered. Parmi les ingrédients de la réussite du jeu, ses développeurs expliquent qu’il faut en tout premier lieu que le jeu soit « vraiment, vraiment, très bon ». Dans le cas d’un jeu multi, il faut aussi savoir se bâtir une communauté solide. Enfin, il faut écouter les joueurs, être capable de proposer un jeu qui répondra à leurs attentes.

Battlebit Remastered fut un travail de longue haleine. Annoncé en 2016, il a été développé et peaufiné par une petite équipe de trois développeurs issus de la scène des mods. L’article de howtomarketagame.com raconte en détail et de façon passionnante la création du jeu, la vision de ses créateurs, et recèle peut-être quelques part quelques secrets qui font d’un jeu un succès… Battlebit Remastered est lui disponible sur Steam (toujours en accès anticipé) contre un peu moins de 15€.