Battlebit Remastered – Succès, Battlefield, Battlefront, Argent… l’un des développeurs prend la parole

Après les égarements des Suédois de DICE quant à la direction à faire prendre à Battlefield, et le désastre critique qu’a été Battlefield 2042, il était attendu que d’autres franchises subissent la déception des joueurs. Ce qui était moins attendu en revanche, c’est le succès insolent de Battlebit Remastered qui, manifestement, a séduit bien des joueurs désabusés par le dernier Battlefield. Avec deux millions de copies vendues en seulement deux semaines, le triomphe est assurément au rendez-vous pour les soldats faits de gros polygones.

Aussi, lors d’une récente session de questions-réponses sur Reddit avec l’un des développeurs du groupe TheLiquidHorse, le trio derrière Battlebit Remastered, ce dernier a répondu aux nombreux commentaires critiquant les décisions de DICE et l’état de leur dernier jeu, estimant notamment que le groupe de développeurs indépendants a su offrir aux joueurs ce que DICE ne serait plus en mesure de proposer :

« Nous ne sommes que des débutants dans cette industrie. Ils savent certainement mieux que nous comment ça se passe. Ce qu’il s’est passé ces dernières années n’était pas de leur faute, je pense qu’ils peuvent toujours nous offrir un Battlefield incroyable si on leur laissait le temps et la liberté de le faire. »

À un utilisateur de Reddit lui demandant son opinion sur le destin malheureux du dernier jeu Star Wars Battlefront, par DICE également :

« Je ne dirais jamais que nous faisons mieux que les autres et que notre succès dépend du malheur de quelqu’un. Notre objectif est constamment resté celui de créer un jeu fun sur lequel nous prendrions tous du plaisir. Nous sommes heureux de voir autant de personnes s’amuser sur ce que nous avons fait. »

Le trio s’attendait-il au succès rencontré par leur titre ? L’argent gagné va-t-il être utilisé pour soutenir le jeu dans la durée ou bien doit-on s’attendre à voir une Lamborghini flambant neuve garée devant la maison du développeur ?

« Pas du tout, ce succès est incroyable. Je crois que personne parmi nous n’a vraiment réalisé ce que nous avons fait. Le fait que nous ne nous prenons pas au sérieux nous aide. La majorité de l’argent gagné restera avec le jeu, nous n’allons en prendre qu’une petite part pour pouvoir en vivre. Je suis un amateur de grosses voitures mais les voitures de sport vont rester du domaine du rêve. »

Pourquoi ce style graphique, très « minecraftien », s’interroge un autre redditeur.

« L’idée de base était de proposer un jeu capable de tourner sur autant de configurations que possible, c’est pourquoi nous nous sommes tournés vers un tel style. »

On ne peut qu’apprécier la communication directe, sur Reddit, initiée par l’un des développeurs de Battlebit Remastered, à l’heure où les studios tentaculaires se contentent de poster des articles sur leur site ou leur launcher, ne générant qu’une communication à sens unique. C’est là la force des studios indépendants que de susciter une certaine sympathie en permettant ainsi aux joueurs de pouvoir échanger directement avec eux sans intermédiaires.

On reste sceptique, toutefois, sur l’impact minoré par le développeur qu’aurait eu la débâcle de Battlefield 2042 sur le succès de Battlebit Remastered, car sans rien retirer au talent des développeurs et à la qualité de leur jeu, il est difficile d’ignorer le nombre de commentaires louant leur jeu par comparaison avec les derniers Battlefield et Battelfront, de même qu’il est difficile de prétendre ne pas voir « l’inspiration » (et nous utilisons ce mot par bienveillance tant bien d’autres seraient plus justes) Battlefield dans l’image promotionnelle du jeu qui reprend la même mise en scène graphique, la même dynamique de personnages et, surtout, l’iconique faisceau de chaleur orangé qui se reflète sur le soldat du premier plan et présent sur la jaquette de tous les Battlefield modernes. Mais rendons à César ce qui lui appartient : Battlebit Remastered est assurément un jeu très fun.