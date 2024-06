Baten Kaitos I & II HD Remaster (trop) discrètement débarqué sur Steam

Comme son nom l’indique, Baten Kaitos I & II HD Remaster est une version retapée du jeu de 2003 Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l’Océan perdu et de son préquelle Baten Kaitos Origins sorti en 2006. Ce dernier, distribué uniquement aux Etats-Unis et au Japon, n’était ainsi pas parvenu jusqu’au rives de l’Europe jusqu’à la parution du remaster sur Switch en septembre 2023. Bien qu’il ne soit pas possible d’en faire l’acquisition séparément, cet épisode devrait donc rester une découverte pour la majorité des joueurs français.

Qu’il s’agisse donc de compléter son aventure avec l’exploration de Baten Kaitos Origins, de se laisser aller à la nostalgie d’un titre de sa jeunesse ou bien de s’initier pour la première fois à l’univers de la franchise jusqu’alors limitée à deux supports, Baten Kaitos I & II HD Remaster devrait donc être en mesure de faire de l’œil à plusieurs typologies de publics depuis sa nouvelle plateforme. Pourtant, à l’heure où ces lignes sont écrites, cinq jours après sa publication sur Steam, seule une quarantaine de commentaires attestent de l’enthousiasme de la communauté, poussant à s’interroger sur la pertinence de ce shadow drop.

Les résultats de Baten Kaitos I & II HD Remaster sur Switch s’étaient déjà montrés relativement timides, et à cette occasion des fans avaient justement relevé le manque de communication et de publicité autour du jeu, donnant l’impression d’une édition envoyée au casse-pipe. Les mêmes causes ayant tendance à produire les mêmes effets, on peut donc craindre que les ventes sur PC ne s’avèrent à leur tour décevantes.