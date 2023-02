Baten Kaitos I & II Remaster – Et le rêve devient réalité

Depuis quelques mois, les pépites RPG d’antan refont surface. Persona, Chrono Cross, Live a Life, on ne compte plus le nombre de rééditions tentant de (re)faire une percée dans le cœur des vieux joueurs (comme des plus jeunes). Dans cette flopée, une saga manquait encore à l’appel, une saga adulée par toute la génération GameCube : Baten Kaitos. L’officialisation est tombée mercredi soir dernier, lors du Nintendo Direct. Baten Kaitos I & II HD Remaster est bien réel pour une sortie fixée durant l’été. Il regroupera comme son non laisse transparaitre Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean et le préquel Baten Kaitos Origins. À quoi peut-on réellement s’attendre de cette édition ? Aura-t-on droit à une sortie soignée ou juste un travail baclé pour capitaliser (encore et toujours) sur la nostalgie ?

Déjà, il faut savoir que Baten Kaitos Origins n’est jamais sorti en Europe. Et même s’il était possible de se le procurer à l’époque via la version US (attention au zonage de la console) ou de l’émuler, il s’agira d’une première pour la majorité des joueurs. Ensuite, les deux épisodes profiteront de doublages en japonais. Baten Kaitos aura des sous-titres anglais, français, italien, allemand et espagnol. Malheureusement, Baten Kaitos Origins aura droit qu’à des sous-titres anglais. Après toutes ces années d’attente, ils ne sont pas fichus de nous apporter un jeu traduit. On soupire fort.

Côté améliorations, les graphismes ont été revus à la hausse mais ce n’est pas tout. L’ergonomie et le confort de jeu ont également été retravaillés pour mieux correspondre aux standards actuels. Concrétement, les options suivantes ont été ajoutées :

Automatisation des combats

Désactivation des rencontres aléatoires

Possibilité de passer les scènes cinématiques

Sauvegardes automatiques

Enfin, il y a fort à parier que Baten Kaitos I & II HD Remaster jouira d’une sortie physique, et qu’il sera possible d’acheter les formats dématérialisés de manière individuelle. Encore quelques mois d’attente avant de pouvoir (re)mettre les mains sur ce bijou du passé (pas de date précise pour le moment), mélange subtile entre RPG et jeu de cartes (dans les combats), sublimé par une OST du grand Motoi Sakuraba. Et maintenant, on peut s’attendre à Skies of Arcadia Remaster ? Ou peut-être Fire Emblem: Path of Radiance ?