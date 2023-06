Barbie – Une collaboration avec Xbox pour la promo du film

Barbie, le prochain film de Greta Gerwig qui met en scène les aventures de la célèbre poupée, est attendu en salles dès le 19 juillet, et le moins que l’on puisse dire est que l’équipe marketing n’y est pas allée de main morte. La campagne promotionnelle semble en effet avoir des ramifications partout, et si certaines semblent assez naturelles, d’autres se révèlent un peu plus surprenantes : ainsi, le film Barbie fait l’objet de plusieurs opérations en partenariat avec Xbox.

Des cosmétiques et vêtements estampillés Barbie ? Jusque-là, rien de très surprenant. Des rollers, des verres à cocktail et des bouées gonflables ? Pourquoi pas, c’est cohérent avec l’univers. Un hôtel thématique, une croisière et la construction d’une villa à Malibu ? On commence à se poser de sérieuses questions sur le budget alloué au marketing. Mais une édition spéciale de la Xbox Serie S, des manettes customisées et de nouveaux véhicules dans Forza Horizon 5, voilà ce qui nous intéresse ici.

Alors que cette Xbox très particulière sera mise en jeu sur Twitter et dans le cadre du programme Microsoft Rewards, ce sont tous les joueurs de Forza Horizon 5 qui pourront récupérer en jeu la Chevrolet Corvette EV de 1956 rose conduite par Barbie dans le film ainsi que pick-up GMC Hummer EV de 2022 piloté par Ken. Néanmoins, le partenariat marche dans les deux sens, puisqu’un concours mettra également en jeu des poupées affublées d’accessoires et vêtements Xbox Gear.

Cependant, au-delà de la simple publicité, l’aspect le plus intéressant de cette collaboration est certainement l’élaboration d’une vidéo dans laquelle différents professionnels du jeu vidéo ayant travaillé sur Forza Horizon 5 présenteront leur parcours à l’occasion d’un livestream depuis le monde de Barbie, avant de s’affronter sur les pistes de course. Une manière de non seulement réunir deux loisirs qui restent largement antithétiques dans l’imaginaire collectif, mais également d’y apporter des bénéfices pédagogiques concrets.

Après tout, là où le film de Greta Gerwig prône ouvertement l’empowerment des femmes avec son accroche « Elle peut tout faire » et sa galerie de Barbies occupant des professions aussi variées et ambitieuses que présidente, physicienne ou auteure à succès (ou sirène !), pourquoi ne pas essayer d’inspirer son lot de Barbies développeuses, conceptrices de jeu ou cheffes de projet ? Autant de professions dans lesquelles, on le sait, les Kens sont encore largement surreprésentés.

Au bout du compte, c’est précisément en prolongeant ses opérations de communication là où on ne les attendait pas que la campagne marketing du film Barbie finit par incarner son message, nous rappelant avec beaucoup d’enthousiasme et de peinture rose que les poupées ne sont pas réservées aux filles et les voitures et manettes aux garçons. On se doute que l’action est plus symbolique qu’autre chose, mais en attendant, cette collaboration nous laisse son lot d’accessoires collectors pour ravir les Barbies gameuses…

… bon, d’accord, et les Kens aussi.