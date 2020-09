Balan Wonderworld – Une ribambelle d’informations pour le 3D platformer

Déjà évoqué dans ces colonnes, Balan Wonderworld est le possible retour aux sources de Yuji Naka, développeur star du hérisson de chez SEGA. Un 3D platformer édité et développé par Square Enix avec sans surprise de fortes similarités avec certaines productions SEGA du même genre.

Si le futur titre s’était en partie dévoilé via un trailer au mois de juillet, un complément d’informations était attendu. Ceci est chose faite suite aux nouvelles précisions apportées par les développeurs.

Pour rappel, Balan Wonderworld propose d’incarner au choix un jeune garçon ou une jeune fille confronté(e) à un moment difficile de sa vie et qui, incapable de gérer la situation présente, prend la fuite vers un monde enchanté fait de pensée et souvenirs joyeux. S’annonce alors un voyage à la fonction cathartique à travers 12 niveaux remplis de pièges et d’ennemis. Afin de franchir ces périls, le protagoniste pourra se vêtir de plus de 80 costumes lui octroyant différentes capacités nécessaire pour progresser.

La mise à niveau terminée, il est temps de jeter un œil aux nouvelles informations.

Elles concernent d’abord les personnages. Si le premier trailer pouvait faire penser que les joueurs choisiraient entre deux potagistes génériques, il semblerait qu’ils possèdent chacun une identité propre. L’on vous présente donc Léo Craig et Emma Cole, deux adolescents de 15 ans. Si Léo est un jeune homme se la jouant loup solitaire pour avoir l’air cool, Emma, quand à elle, masque une grande insécurité derrière une attitude enjoué. Deux personnalités qui, bien que simplistes, sont des points de départ solides pour le voyage personnel que le jeu désire nous faire vivre.

Outre les protagonistes l’on apprend plus sur deux personnages majeurs de Balan Wonderworld. À commencer par celui qui donne son nom au jeu, Balan lui-même. Maitre des lieu à l’apparence de Willy Wonka cartoonesque, il fera office de guide sur l’ile des Tims. Enfin, le casting ne serai pas complet sans un antagoniste. Ici il s’agira de Lance, un être empli de ténèbres capable de puiser dans la négativité des gens pour former des monstres appelés les Negati.

Ce seront eux que les joueurs affronteront à travers les 12 niveaux, en particulier dans des zones où tout bonheur a disparu nommées “Cœurs”. Représentant les peurs et mauvaises pensées des humains, les Negati prendront de nombreuses formes, jusqu’à celles de boss gigantesques.

Mais qui dit ténèbres dit forcément lumière. Si les Cœurs et leurs habitants les Negati sont la représentation des pensées négatives, l’ile des Tims et ses habitants les Tims en sont le pendant positif. Petites boules de poils semblable à des peluches, les Tims apporteront leur aide au protagoniste.

En effet, il faudra récolter des gouttes dans les niveaux pour ensuite les donner aux Tims et ainsi profiter de différentes capacités. Les gouttes roses permettront aux Tims de débusquer des objets, tandis que les rouges permettront aux petites créatures d’attaquer. Les joueurs pourront donc compter sur leur aide pour trouver les différentes statues de Balan, qui à l’instar des étoiles dans Mario 64 permettent d’accéder à de nouveaux lieux.

Voilà qui est tout à fait classique au vue du style 3D platformer. Peut être le mode coop en local viendra t’il apporter au titre un plus nécessaire pour séduire. Effectivement, incarner Léo et Emma permet de combiner les pouvoirs des différents costumes, ouvrant de ce fait les possibilité de gameplay et par conséquent les solutions pour progresser dans les niveaux.

Des réponses qui trouveront leur réponses aux prochaines nouvelles ou bien à la sortie de Balan Wonderworld le 26 mars 2021 sur PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. Et vous ? Ces nouvelles vous rassurent elles sur le jeu ou bien au contraire vous confortent elles dans vos inquiétudes ? N’hésitez pas à en discuter en commentaire.