Babylon’s Fall – Chant du cygne à travers une ultime mise à jour

Babylon’s Fall fait partie des plus grandes déceptions de cette année 2022, que disons-nous, des plus grands échecs de cette décennie (juste à côté d’Anthem) à tel point que Square Enix a tout simplement décidé de débrancher le jeu à partir du 28 février 2023. Il sera tout bonnement impossible d’y jouer après cette date. Il reste donc un trimestre pour terminer vos aventures (si l’envie vous prend). Et à cette occasion, une ultime mise à jour (1.3.0) vient d’être déployée apportant diverses corrections et nouveautés de contenu. Voyons ensemble le détail pour la poignée de joueurs restants.

On ne va pas s’attarder sur les optimisations et corrections techniques (on se demande encore à quoi bon étant donné le contexte, vous pourrez rentrouver toute la liste dans le lien cité en source) mais sur les nouveautés liées au dernier événement intitulé « Finale ». Déjà, vous pourrez obtenir de précieuses primes en vous connectant durant les périodes précisées :

Du 29 novembre 2022 au 28 février 2023 : primes spéciales de la saison finale

Du 27 décembre 2022 au 3 janvier 2023 : grande prime du Nouvel An

Un événement classé mettant en jeu des points d’accomplissement sera organisé :

Du 29 novembre 2022 au 10 janvier 2023 : duel Zénon en mode très difficile

Du 10 janvier au 28 février 2023 : duel Ereshkigal en mode très difficile

Des missions spéciales octroyant de nombreuses primes seront organisées. Ces missions spéciales permettront de remporter des objets utilisables comme matériaux dans la Forge ainsi qu’une nouvelle voix de Coffre de Gédéon :

Du 29 novembre au 27 décembre 2022 : mission spéciale, 1re partie

Du 3 janvier au 31 janvier 2023 : mission spéciale, 2e partie

Du 31 janvier au 28 février 2023 : mission spéciale, 3e partie

Enfin, Le montant de conques (argent du jeu) et d’objets sera augmenté pour toutes les quêtes. De quoi booster convenablement l’équipement pour terminer l’aventure en bonne et due forme. Pour ceux ou celles qui souhaitent profiter de ces événements pour venir à bout de Babylon’s Fall, on a un seul conseil à vous donner : jouer en multijoueurs. Le jeu n’a strictement aucun intérêt en solo. Et même à plusieurs, il faudra s’armer de patience, sa redondance est mortelle. Bref, bon débarras !