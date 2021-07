Away: The Survival Series – Ça plane pour le phalanger volant

Les studios Breaking Walls souhaite nous emmener dans une fiction où la Terre n’a plus la capacité d’accueillir toutes les espèces. Le réchauffement climatique a fait bien des victimes, y compris l’espèce humaine. Et nous voilà dans l’aventure Away: The Survival Series. Est-ce utile de dire qu’au vu de la situation écologique actuelle, la réalité pourrait bien dépasser la fiction ?

Vous aurez la possibilité d’incarner un jeune phalanger volant. Il s’agit d’un marsupial friand de sucre, c’est d’ailleurs pour cette raison que l’animal se nomme en anglais sugar glider (une information qui vous fera frimer dans les soirées naturalistes). Ce projet qui avait démarré via une campagne Kickstarter avait d’ailleurs dépassé toutes les espérances puisque les fonds obtenus avaient dépassé les 200% !

Nous n’avions pas encore de date de sortie pour ce futur documentaire écolo-vidéoludique, mais une fenêtre de sortie pourrait se profiler peu à peu. Il semblerait en effet que ces futures aventures animalières puissent être vécues d’ici la fin de cet été. Au delà du phalanger volant, les studios nous ont confirmé qu’il ne sera pas le seul à être jouable. D’autres espèces se joindront elles aussi à l’aventure, tel que la mante religieuse, l’araignée ou encore le scorpion.

Cette aventure contemplative pourra également être immortalisée grâce à un mode photo. De quoi vous permettre de prendre des clichés époustouflants de la faune avec laquelle vous jouerez. Et ces superbes photos ne seront possibles que grâce à un mode propre à la PS5, le mode documentaire. Inutile de vous cachez que nous attendons avec impatience Away: The Survival Series.

Au-delà du cadre assez inédit, la proposition jouable sera toute aussi originale, car il vous faudra prendre votre place dans la chaîne alimentaire si vous espérez survivre un tant soit peu. Il faudra chasser ou être chassé, et user de supercheries face à des prédateurs qui n’auront de cesse de vous traquer. Ces moments de chasse seront par ailleurs agrémentés des musiques de Mike Raznick, un compositeur qui a déjà travaillé sur des documentaires animaliers de la BBC (excusez du peu).

Voici donc les dernières informations dont nous disposons, nous attendons qu’une date se précise dans les jours à venir et nous espérons que l’aventure d’une dizaine d’heure qui nous attend nous permettra d’en prendre plein les yeux.