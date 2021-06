Winds & Leaves – Aidez Mère Nature à reprendre ses droits !

À l’heure du réchauffement climatique, il est devenu important (pour ne pas dire essentiel) de sensibiliser la population, de l’inviter à repenser notre mode de vie afin de protéger tous les écosystèmes mais également pour préserver les arbres qui sont, rappelons-le, les poumons de notre Terre. Winds & Leaves du studio Trebuchet prend donc le pari de passer un message écologique fort, à partir d’une expérience en réalité augmentée.

Vous incarnerez donc le Jardinier, un personnage ayant la capacité de faire pousser les arbres. Rappelons que nos forêts jouent un rôle crucial en ce qui concerne la préservation des espèces, mais également dans la pollution quotidienne puisque les arbres ont cette capacité (si chère) de filtrer les particules polluantes. Malheureusement, avec le réchauffement climatique, l’empreinte de l’Homme et la déforestation, nous avons perdu près de 129 millions d’hectares de forêt depuis 1990.

Et c’est ici que vous interviendrez ! Dans le but d’éviter le cataclysme, vous devrez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour ramener la vie. Pour ce faire, il vous faudra atteindre les avant-postes disséminés ici et là dans cet open-world pour vous permettre de récolter de nouvelles graines.

Ces nouvelles espèces d’arbres seront nécessaires pour la suite de votre aventure étant donné que tous les environnements ne sont pas propices au développement de vos arbres, et vous devrez allier les types entre eux pour leur donner les meilleures chances de survie et ainsi former de nouvelles espèces ou faire en sorte que les deux types d’arbres se soutiennent mutuellement. La nature est fragile.

En créant de nouvelles espèces, la vie reprendra le droit chemin dans le jardin. Ces jeunes pousses naissantes vous permettront d’étoffer la végétation de Panémona. Grâce au jardin, vous aurez donc la possibilité de récolter des fruits pour pérenniser l’espèce et tenter de sauver votre monde.

Le jeu Winds & Leaves sera donc une aventure VR qui se voudra poétique, mais aussi pleine d’avertissement sur le futur de toute une génération à venir. Vous souhaitez faire renaître la Nature ? Vous en aurez l’occasion à partir du 27 juillet 2021 !