AWAY: The Survival Series – Une épopée naturaliste enchanteresse à venir

AWAY: The Survival Series est un projet assez discret, bientôt à terme, issu d’un fructueux financement participatif, qui mérite qu’on lui accorde un peu notre attention. Pourquoi ? Car c’est un jeu qui prend à rebours les productions vidéoludiques actuelles en proposant d’incarner des animaux au cœur d’une nature hostile.

Ici, la volonté du studio indépendant canadien Breaking Walls est de nous plonger en immersion dans la faune elle-même en incarnant ses protagonistes : les animaux. Le personnage principal est d’ailleurs un phalanger volant, un petit marsupial ayant la capacité de planer, parti à la recherche de sa famille dont il a été séparé suite à une série de cataclysmes naturels.

C’est dans ce choix de gameplay audacieux que réside l’ensemble du game-design inspiré des documentaires animaliers. La bande-son orchestrale est d’ailleurs assurée par Mike Raznick, compositeur plusieurs fois récompensé (qui a travaillé sur Life and Planet Earth II de la BBC).

Dans une nature fidèlement modélisée, il faudra se faufiler parmi les différents environnements, affronter nos prédateurs et interagir avec un vingtaine d’animaux ou d’insectes. L’aventure, bien que relativement courte (une petite dizaine d’heures), promet d’être forte en émotions avec néanmoins quelques quêtes secondaires pour prolonger le plaisir pour les plus aventureux d’entre nous.

À la manière de la production audiovisuelle, AWAY: The Survival Series se veut contemplatif et poétique tout en mobilisant sur la cause animale et l’environnement et cela sans prosélytisme. En impliquant directement le joueur, le message passe en douceur. Ajoutez à cela l’odyssée, l’aventure pour retrouver sa famille, et cette petite boule de poils sur laquelle tout repose, et on ne peut que tomber sous le charme de ce AWAY: The Survival Series, la promesse d’une expérience vivifiante atypique.

Bien qu’aucune date précise n’ait été communiquée, cette épopée naturaliste est attendue pour cette année 2021 sur PC, PS4 et Xbox One.