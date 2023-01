Avatar Generations – Le maître de l’air débarque sur mobiles

Cela fait déjà des lustres que le monde des mangas et animés est venu s’immiscer au sein de l’univers vidéoludique, en proposant aux joueurs toujours plus de genres différents afin de varier les plaisirs. Jeux de combat, d’aventure, de stratégie ou encore de cartes, à chaque nouvelle adaptation, les fans sont à l’affût afin de vérifier que le titre qu’ils attendaient tant n’est pas moins bien qu’il en avait l’air. Et alors que l’on se mord les lèvres en attendant la sortie de One Piece Odyssey, c’est le dernier maître de l’air qui décide de faire son grand retour avec Avatar Generations, après avoir côtoyé les rois du cube le mois dernier, au cours d’une collaboration avec le géant Minecraft.

En effet, c’est Square Enix qui a décidé de mettre la main à la pâte pour ce nouveau titre sur mobile. Nommé Avatar Generations, il permettra aux fans aguerris de la série animée de retrouver Aang et ses amis en poursuivant une épopée hors du commun. Et c’est au cours d’un premier trailer de gameplay que l’on a pu découvrir en images les prochaines aventures qui nous attendent sur petit écran. Tout d’abord, au niveau des personnages, nous retrouverons dans cette histoire les protagonistes, tels que Aang, Sokka, Katara ou encore Toph, mais également d’autres visages bien connus de la série américaine.

Mais un jeu sur Avatar : Le dernier maître de l’air qui ne parlerait pas des quatre éléments serait loin d’en être un. C’est la raison pour laquelle au cours de votre périple dans Avatar Generations, vous aurez la possibilité de vous battre contre des créatures bien différentes les unes des autres, mais également contre la foultitude d’antagonistes qui feront de votre aventure un véritable parcours du combattant. Chaque personnage appartiendra à une classe d’éléments parmi l’eau, le feu, la terre, et l’air. Il vous sera possible de jouer une variété de combattants assez impressionnante, et chacun des protagonistes jouables dans le jeu pourra être amélioré afin de composer une équipe toujours plus puissante au fil des combats.

Le jeu semble proposer des affrontements au tour-par-tour, dans lesquels vous disposerez de quatre personnages présents à vos côtés afin de varier les possibilités et adopter la meilleure tactique possible pour venir à bout de vos adversaires. Car le plus difficile dans un jeu au tour-par-tour, c’est de parvenir à garder un niveau égal à celui de son adversaire, mais surtout de mettre en place une stratégie sans faille qui saura mettre à terre tous vos assaillants. Le moindre faux pas peut mettre à mort toute votre équipe. Mais lorsqu’il nous est possible de lancer des vagues et des bourrasques, tout ne peut que bien se dérouler.

Comme vous devez certainement vous en doutez, le jeu se déroulera bien évidemment dans l’univers de nos héros, et dans Avatar Generations, une multitude de contrées sera explorable, des nations bien distinctes auxquelles vous allez devoir faire face afin de sauver votre peau , et le monde avec. Square Enix semble promettre de grandes choses avec leur nouveau projet. Nous noterons au passage que le jeu sera gratuit. On suppose que des options intra-jeux seront proposées aux joueurs afin d’améliorer leurs personnages ou leur inventaire. Avatar Generations est prévu pour ce début d’année, mais aucune date n’a été annoncée. Il va falloir faire face à l’attente avant d’entendre le vent souffler.

https://youtu.be/VN-e7wroGc4