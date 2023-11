Avatar: Frontiers of Pandora – Un Na’vi sur le season pass ?

Il faut dire qu’en deux ans d’attente, Avatar: Frontiers of Pandora a largement eu le temps de faire parler de lui. Annoncé une première fois par les équipes d’Ubisoft le 12 juin 2021, le titre développé par les équipes suédoises de chez Massive devait débarquer fin 2022 dans nos contrées. Mais il faut croire qu’adapter l’univers de James Cameron demande bien plus de travail qu’on ne le pense, puisque le jeu ne sortira finalement que le 7 décembre prochain.

C’est en mettant en avant les décors toujours plus oniriques et colorés de notre chère Pandora qu’Ubisoft vend son titre, mais c’est surtout aux grands amateurs de la série que le studio compte s’adresser. Une première adaptation vidéoludique d’Avatar avait vu le jour en 2009, mais il semblerait qu’Ubisoft mette les bouchées double dans sa seconde adaptation des aventures de Jake Sully, en proposant un action/aventure inédit à la première personne, en plein cœur de la faune et de la flore Na’vi.

Mais voilà qu’à quelques jours de la sortie, Ubisoft détaille le season pass de son prochain titre. Est-ce là une stratégie marketing pour le studio, ou bien au contraire un facteur de retrait pour certains fans de la série qui finiraient par retirer le titre de leur liste de Noël, sous prétexte qu’une bonne partie du contenu ne sera disponible qu’en payant une part additionnelle ?

Le season pass d’Avatar: Frontiers of Pandora se divisera en deux parties, avec deux arcs narratifs distincts et une mission exclusive. Au cours de la première extension nommée « Le Briseur de ciel », Ubisoft emmènera ses joueurs dans les hauteurs, en plein cœur des Plaines supérieures, où le froid et l’air pur ne laisseront de répit qu’aux Zesswas, un clan nomade que nous serons amenés à rencontrer au cours de l’extension, le temps d’un festival inter-clans.

Mais vous vous doutez bien que la paix ne peut jamais régner pleinement à Pandora, raison pour laquelle l’armée humaine n’hésitera pas à déployer ses meilleurs aéronefs pour venir à bout de nos bons vieux Na’vi. Comme à l’accoutumée, il sera de notre devoir d’éliminer la brochette d’imbéciles qui se dresseront face à nous. La sortie de cette première extension est prévue pour l’été 2024.

La seconde histoire exclusive, quant à elle, viendra privilégier le combat aérien face à l’armée humaine. C’est dans la région minière de la Frontière occidentale de Pandora que nous embarquerons, au milieu d’une nature saccagée par les soldats de la RDA, partis explorer la région à la recherche du fameux unobtainium, le minerai que humains et Na’vi s’arrachent pour la préservation de leurs environnements distincts. De son côté, ce DLC nommé « Les secrets des montagnes » débarquera à l’automne 2024.

La sortie du titre d’Ubisoft s’accompagnera d’une mission exclusive au sein du season pass, qui permettra aux Na’vi les plus aguerris de s’aventurer au cœur d’une base humaine afin d’en pirater les terminaux. Cette extension est la preuve que malgré une nervosité apparente, Avatar: Frontiers of Pandora saura également se montrer friand d’infiltration et de quêtes plus immersives.

Car oui, il est inutile de cacher que le titre du géant français fait peur, autant dans l’ambition qu’il compte déployer que dans la façon dont il parvient à ne montrer que ses séquences de gameplay effrénées. Proposant des mécaniques à la sauce Far Cry, nous n’avons qu’à espérer que le titre parvienne à se faire une place singulière au sein de la sphère, et qu’il puisse se détacher de la pâte Ubisoft à laquelle bon nombre de joueurs sont déjà familiers.

Le match à jouer pour cette nouvelle production est de taille, et le studio n’a presque pas droit à l’erreur. Reste à espérer que le contenu du season pass ne prenne pas le dessus sur celui du jeu de base, car c’est une tendance que nous avons déjà pu retrouver au cours de certains titres d’Ubisoft, à l’image d’Assassin’s Creed Odyssey, où le scénario ne devenait intéressant qu’en déboursant 40 euros de plus.

Pour chaque précommande effectuée, un pack de cosmétiques exclusif vous sera transmis en jeu. La mise en place de cosmétiques est une manière on ne peut plus efficace de renflouer les caisses, et Ubisoft l’a bien compris depuis déjà de nombreuses années, en vantant toujours plus d’intérêt à ses extensions et personnages. Parce que vous comprenez, payer un cheval ailé qui vous permettra de mettre fin aux dégâts de chute reste bien mieux que de rester sur le dos d’un pauvre étalon noir.

La tendance est prévisible comme le temps, Avatar: Frontiers of Pandora se rangera dans ces rangs, et bon nombre de Na’vi craqueront pour les différents packs mis en avant. Toujours est-il que la nouvelle production des papas de The Division est en route pour la Terre, et elle viendra rajouter un peu de magie sur nos écrans le 7 décembre prochain, sur PS5, Xbox Series X/S et PC.