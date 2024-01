State of Play – Que les éditeurs tiers pour régaler les joueurs ?

En rumeur depuis quelques jours, le State of Play de début d’année de PlayStation a été confirmé hier pour une diffusion ce mercredi 31 janvier à 23 heures en France. Enfin le moment où le constructeur nippon va lever le voile sur les prochaines productions qu’il accueillera sur ses machines. Une prise de parole qui durera une quarantaine de minutes, tout de même, et qui devrait présenter plus d’une quinzaine de titres. Alors, à quoi peut-on légitimement s’attendre ?

Parmi les jeux déjà confirmés pour ce State of Play, commençons par le très attendu Rise of the Ronin. Il n’y a pas vraiment de surprise quant à sa présence puisque le titre de la Team Ninja (Nioh, Stranger of Paradise…) est l’une des actualités chaudes de ce premier trimestre. Prévu en exclusivité sur PS5 pour le 22 mars prochain, nous pouvons nous attendre à ce qu’un large aperçu de l’univers et des mécaniques de jeu, proches de Ghost of Tsushima, nous soit présenté.

L’autre titre, d’ores et déjà annoncé également, est l’un de nos coups de cœur de ces dernières années. D’abord connu sous le nom de Project Eve, dès 2019, puis rebaptisé Stellar Blade plus récemment, le titre des Coréens de Shift Up se présente comme un Bayonetta-like, ce qui ne peut qu’attiser notre curiosité.

Techniquement impressionnant lors des dernières séquences dévoilées, on tient peut-être là l’un des premiers titres Unreal Engine 5 à même de nous en mettre plein la vue, sans concessions ludiques (sur la fluidité notamment). Ne reste plus qu’à connaître sa date de sortie précise, date qui devrait, selon toute vraisemblance, être dévoilée durant le show.

Confirmé à demi-mot, entre rumeurs, leaks et faux-semblants, nous n’avons que peu de doutes quant à la présence de DS2 (Death Stranding 2) durant ce State of Play. Son titre complet aurait même déjà fuité, avec un « On the Beach » (sur la grève), lieu ô combien emblématique du premier opus, qui serait au centre de l’intrigue. Et qui sait, avec un Hideo Kojima qui aime surprendre son monde, peut-être aurons-nous droit à une date de sortie pas si lointaine que cela.

Rien qu’avec ces quelques titres, on a de quoi se sentir gâtés, mais il y en a un autre, très attendu par les amateurs de survival-horror, qui devrait être présent. Développé par la Bloober Team à qui l’on doit les excellents Layers of Fear (et le beaucoup moins réussi The Medium), le remake de Silent Hill 2 devrait bénéficier d’une exposition supplémentaire durant le State of Play via un nouveau trailer avec, on l’espère, une fenêtre de sortie qui pourrait se préciser.

Et comment ne pas évoquer le titre le plus attendu pour 2024 (d’après la cérémonie des Game Awards) et qui s’apprête à sortir dans un petit mois ? Final Fantasy VII Rebirth devrait, presque comme d’habitude maintenant dans un show PlayStation, disposer de plusieurs minutes pour faire étalage de ses ambitions. Et cerise sur le gâteau, on pose une petite pièce sur le fait qu’enfin, la démo présentée à de multiples reprises durant des événements à travers le monde (Paris Games Week notamment) soit disponible le soir même sur le PlayStation Store.

Déjà un beau programme en perspective, qui pourrait même avoir une saveur encore meilleure si Judas, le prochain titre de Ken Levine, le papa des Bioshock, y trouvait une place de choix. Il y a encore assez peu d’informations à son sujet, mais les premiers rendus faisaient furieusement envie et il semblerait qu’il soit enfin prêt à être montré plus longuement.

Aussi, si l’on en croit les premières informations du constructeur pour ce State of Play, nous devrions y découvrir de nouveaux titres pour son casque PSVR2 (oui, il existe encore, on a vérifié). Quelques rumeurs font état d’un nouveau jeu Metro, en réalité virtuelle donc, mais on a envie d’être joueur et de parier, en plus, sur le retour d’Astro Bot pour une nouvelle aventure qu’on espère aussi géniale que les deux opus existants. Et imaginez donc qu’un Half Life Alyx débarque enfin sur la machine, le PSVR2 aurait enfin quelques arguments de poids à faire valoir.

De nombreuses exclusivités majeures à destination de la PS5 donc, mais, étonnamment, presque uniquement par des éditeurs tiers. Du côté des jeux développés en interne par le constructeur, les perspectives sont beaucoup plus nébuleuses. Alors, il y a bien Helldivers 2, jeu de tir coopératif à la troisième personne, qui sera probablement longuement présenté, le titre sortant le 8 février prochain, mais il faut bien admettre qu’il ne déchaîne pas les foules.

Mais alors, quid des jeux first party ? Sur quoi peuvent bien travailler les studios PlayStation ? Depuis que la politique éditoriale a repris un virage à 180 degrés concernant les productions de jeux-services (avec l’annulation du jeu multijoueur autour de The Last of Us par exemple), le flou est omniprésent. Il y a bien Insomniac Games qui est à l’œuvre sur Marvel’s Wolverine, mais c’est à peu près le seul projet en cours dont on connaisse l’existence aujourd’hui.

Sera-ce l’occasion de voir le futur jeu de Bend Studio (Days Gone), Housemarque (Returnal) ou Bluepoint (Demon’s Souls Remake) ? Ou ne serait-ce qu’un titre majeur de la part d’un des studios du constructeur ? Espérons-le. En tout cas, le programme, à suivre donc ce mercredi 31 janvier à 23 heures sur Twitch, s’annonce particulièrement pantagruélique. On vous souhaite un bon appétit !