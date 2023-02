Judas – Le jeu de Ken Levine (Bioshock) attendu pour 2025 ?

C’est aux Game Awards de décembre dernier qu’a été révélé Judas, la toute dernière création du papa de Bioshock, Ken Levine. Un FPS narratif se déroulant sur un vaisseau en ruine dans lequel les actions découleront des choix des joueurs. Ils auront, par exemple, la possibilité de conduire l’héroïne éponyme à pactiser avec ses ennemis ou, au contraire, de la laisser aller vers une massacrante fureur. Un univers qui a également pu se montrer en une courte vidéo (que l’on rapporte plus bas), laissant aux fans l’impression de se rapprocher de son œuvre initiale.

Au moment de sa révélation, la date demeurait silencieuse. Mais aujourd’hui, il en est un peu autrement. Take Two profite de la communication de ses résultats trimestriels pour en donner une idée bien approximative. À vrai dire, c’est à Strauss Zelnick (PDG de l’entreprise) que l’on doit la petite précision concernant le titre développé par Ghost Story Games apportée au cours d’une interview réalisée par le site d’information IGN.

Entre l’année fiscale en cours et celle devant se terminer en 2025, 87 jeux devraient être distribués par Take Two, parmi lesquels devrait compter le tant attendu GTA 6. Et Zelnik le confirme : Judas est effectivement prévu pour en faire partie et ainsi se laisser approcher sur PS5, Xbox Series et PC avant mars 2025. Ce qui, avouons-le, ne veut pas dire grand-chose, même si cela a le mérite de poser quelques limites à la fenêtre de sortie jusqu’ici bien mystérieuse. Mais ça, c’est seulement s’il n’y a pas de report. Ce que n’exclut pas Zelnik, bien qu’il se veuille assez positif sur la chose :

« Nous nous sentons vraiment stables en ce moment. Je suis très confiant quant à notre calendrier à venir. Bien sûr, il y a toujours la possibilité d’un certain dérapage, mais les équipes semblent fonctionner vraiment bien et je suis optimiste quant à la livraison de grands titres sur le marché de façon continue. »

On verra donc ce qu’il en est, d’autant que tout ne dépendra pas de la simple volonté de l’éditeur. Car oui, le développement n’est en effet pas à l’abri de quelques soucis, comme ceux qui ont apparemment émaillé le tout début de la production.