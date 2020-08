Bioshock 4 – Vers un nouveau monde ?

Après la fermeture d’Irrational Games en 2014 et le départ de Ken Levine vers d’autres projets, la perspective de voir un jour un Bioshock 4 entre nos mains tenait plus du fantasme que de la réalité.

Mais on l’apprenait en décembre dernier, 2K Games annonçait la création de son nouveau studio de développement, Cloud Chamber avec à sa tête Kelley Gilmore, une ancienne de Firaxis Games connus pour plusieurs épisodes de la saga Civilization, et XCOM. Le studio fraîchement créé révélait travailler sur le prochain épisode de la licence Bioshock.

Pour rappel, Bioshock est une série de FPS se déroulant dans un univers steampunk et dans lequel le joueur peut utiliser différents pouvoirs d’une main avec une arme dans l’autre tout en se frayant un chemin à travers des villes aussi énigmatiques que terrifiantes. La saga Bioshock a su marquer les joueurs notamment grâce à la qualité de son storytelling et de ses plot-twists dignes d’un film de M. Night Shyamalan ou de Christopher Nolan.

D’après les récentes recherches de Video Games Chronicle, le studio a dévoilé une liste de postes à pourvoir pour le développement du prochain opus de la licence Bioshock. Et c’est dans la description du poste de Modeleur/euse d’environnement en chef que l’on peut lire :

“Nous voulons que tu mènes par l’exemple et soutiennes les efforts afin d’insuffler la vie à ce monde nouveau et fantastique.”

Après Rapture et Columbia, l’action de Bioshock 4 devrait prendre place dans un nouveau monde encore inexploré de la saga. Plusieurs questions s’offrent à nous ; après une ville sous-marine et une ville dans le ciel, dans quel milieu, quel environnement et quelle époque aura lieu ce nouveau volet ?

Les différentes personnes qui composent Cloud Chamber sont passionnées par la saga Bioshock et ne s’en cachent pas. Et c’est une très bonne nouvelle car on imagine qu’ils sauront réaliser un jeu aussi proche que possible de l’esprit des anciens opus de la licence. De plus, on sait que le studio ne travaille que sur ce projet pour le moment afin de nous offrir la meilleure expérience possible.

Cependant un retour à Rapture ou Columbia n’est pas impossible. En effet, on se souvient de Bioshock Infinite et de son DLC Burial at Sea dans lequel on retourne dans la ville d’Andrew Ryan. On comprend donc que l’univers de Bioshock est connecté et les différentes histoires se déroulent à chaque fois dans des univers parallèles liés entre eux. On peut donc imaginer pouvoir faire quelques détours dans ces célèbres ville ou entendre parler des personnages clés et événements s’y étant déroulés.

Pour le moment aucune autre informations n’est disponible et il faudra être patient puisque le développement du jeu n’en est qu’au début. Cependant il y a de fortes chances qu’il sorte sur next-gen d’ici quelques années. En attendant, on rappelle que Bioshock: The Collection est disponible sur toutes les plateformes et sur Switch depuis le mois de mai 2020.