Astérix & Obélix Heroes annoncé par Nacon

Si le film de Guillaume Canet, Astérix & Obélix : L’Empire du Milieu a défrayé la chronique en raison du budget colossal alloué à la production et que Philippe Dessoly semble teaser un second opus de Baffez-les Tous, Nacon parvient à nous surprendre avec l’annonce d’un nouveau titre mettant en scène nos 2 célèbres Gaulois ! Pas d’images et encore moins de gameplay pour le soft sobrement intitulé « Astérix & Obélix Heroes » qui sort des sentiers battus de l’arcade et du Beat’em Up pour s’orienter vers le jeu de cartes mâtiné de RPG. Un choix surprenant, tout autant que celui de voir migrer la création d’Uderzo et Goscinny vers un autre éditeur que Microids ! Une manière de contester l’hégémonie de la firme qui, il est vrai, s’est spécialisée dans l’adaptation des licences avec plus ou moins de succès d’un point de vue qualitatif.

De surcroît, Nacon collabore avec le studio Jumpgate et la société, par la voix de son PDG Alain Falc, semble ravie de ce partenariat en plus de celui effectué avec les éditions Albert René comme nous pouvons le lire dans un communiqué de presse particulièrement enthousiaste :

Nous travaillons étroitement avec Jumpgate AB sur différents projets. Nous sommes ravis de collaborer sur celui-ci, qui s’adresse à des millions de fans à travers le monde et à toutes les générations.

Une confiance affichée qui laisse présager le meilleur même si le fait de n’avoir rien montré a de quoi laisser perplexe alors que la sortie est particulièrement proche. En effet, Astérix & Obélix Heroes est prévu pour septembre 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Un changement de genre majeur qui évitera peut-être à l’œuvre d’être éternellement comparée au titre génial de Konami sorti en 1992, disponible sur borne, jamais égalé et intemporel ! Nous souhaitons aussi un bon courage au chara-designer, tant le travail du papa de Mr Nutz aura su nous impressionner pour le jeu de Microids, gommant partiellement les énormes tares de celui-ci. Comme souvent, wait and see car hormis le communiqué et le logo, rien à se mettre sous la dent. Le Goudurix ?