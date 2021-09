Asterigos – Un action-RPG qui s’inspire des plus grands ?

Nouvel action-rpg du studio Taïwanais Acme Gamestudio, Asterigos vient un peu de nulle part dans le paysage vidéoludique. Se faisant assez discret, on ne sait vraiment pas à quoi s’attendre. En effet, le milieu des action-rpg dans ce style commence peu à peu à être saturé avec les années qui passent, entre Assassin’s Creed Odyssey, ou Immortals Fenyx Rising par exemple, ce dernier ayant très certainement inspiré Asterigos. On se rapproche beaucoup d’un univers lisse et très coloré dans sa patte graphique, qui fait l’identité du jeu. Ça, c’est au premier abord. Mais les promesses sont ailleurs.

Il y a tout de même une ambiance mystique qui se dégage du titre. On ressent l’héritage de God of War dans la mise en scène des boss que l’on peut apercevoir dans le trailer, ainsi que dans l’univers vaste et silencieux du monde qui donnait au dernier jeu de Santa Monica une ambiance mature, l’un des points forts du jeu.

C’est là que semble se démarquer Asterigos. Un malicieux mélange entre une maturité assumée (de part son histoire qui consistera à retrouver le père disparu d’Hilda) et un polish et une simplicité de gameplay qui touchera sans doute un public bien différent, surement plus jeune, que des action-rpg à plus gros budget.

Il faudrait prendre la manette en main pour voir ce qu’il en est au niveau du gameplay, mais Asterigos semble faire une proposition intéressante, le combat rapproché dynamique auquel s’ajoute une palette de sort magique pourrait rendre le titre nerveux, dans le bon sens du terme, sans potentiel temps mort.

Tout n’est que spéculation suite à moins de trois minutes de vidéo concernant Asterigos. On ne fait clairement qu’analyser le peu de contenu qui nous est offert, tout en prenant du recul sur le fait que le jeu a l’air de s’inspirer beaucoup d’autres action-rpg. Mais de là à dire si c’est une bonne inspiration ou une pâle copie, c’est trop tôt pour le dire avant sa sortie prévue pour printemps 2022.