Assassin’s Creed Mirage sortira aussi sur iPhone !

Le prochain smartphone d’Apple, l’iPhone 15 Pro est marketé (entre autres) comme une véritable machine de jeu. Dans une vidéo présentant les nouveautés de la marque publiée le 12 septembre dernier (voir ci-dessous), un segment est consacré au jeu vidéo, et plus précisément au fait que l’iPhone 15 Pro pourra faire tourner nativement des jeux jusqu’ici réservés aux consoles de dernière génération et au PC, comme Assassin’s Creed Mirage.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, on parle bien ici de jeux qui tournent nativement et localement, et non pas de « portages mobiles » qui dégraderaient le jeu, ou de cloud gaming. Ainsi, Fabrice Navrez, producteur chez Ubisoft, et Tsuyoshi Kanda, producteur chez Capcom (Resident Evil Village), participent tous deux à la vidéo d’Apple pour annoncer l’arrivée de gros jeux de la génération actuelle sur le téléphone à la Pomme.

Resident Evil 4 Remake et Resident Evil Village arriveront donc tous deux sur iPhone 15 Pro, tout comme, et c’est une première, Assassin’s Creed Mirage. Une première en effet qu’un jeu AAA conçu pour les machines de dernière génération sorte conjointement sur mobile. Genshin Impact avait pavé la voie, mais il s’agissait en vérité d’une publication dans l’autre sens : un jeu mobile (certes joli) qui sortait aussi sur consoles et PC. Et puis, avec Assassin’s Creed Mirage, on parle là d’un jeu en 3D, en open-world, et d’une certaine manière photoréaliste, avec ce que cela implique de textures complexes et d’effets de lumière à rendre en temps réel…

Alors l’iPhone comme véritable machine de jeu ? Apple a mis un pied dans le gaming avec son service par abonnement Arcade, qui, s’il contient sont lot de jeux éminemment sympathiques (de Fantasian à TMNT Splintered Fate en passant par Samba De Amigo Party To Go, What the Car? ou le récent puzzle game « zen » Finity), reste un catalogue quand même orienté casual.

En ajoutant la corde AAA à son arc, la marque à la Pomme va renforcer les inquiétudes de Shawn Layden, ex-cadre de chez PlayStation, qui s’exprimait la semaine dernière chez nos confrères de GamesIndustry.biz. Ce dernier voit en effet comme une menace à l’industrie les acteurs comme Netflix ou Amazon, qui travaillaient jusqu’ici en dehors des sphères du jeu vidéo, et qui s’intéressent désormais de très, très près au gaming. Selon lui, ces nouveaux concurrents pourraient bouleverser le marché comme iTunes (et donc Apple, déjà à l’époque) l’a fait pour celui de la musique et du CD en lançant la vente de morceaux à 0,99$. Apple vient aussi donner corps à une autre prophétie, un peu moins récente, et que l’on doit à Phil Spencer, qui prévoyait que l’avenir du jeu vidéo se passerait des consoles…

Reste qu’on n’est pas complètement convaincu qu’un jeu AAA et ses promesses de grand spectacle s’apprécieront autant sur un écran de 6 ou 7 pouces que sur la télé du salon. Reste aussi un détail qui n’en n’est pas tout à fait un : c’est sur l’iPhone 15 Pro que sortiront ces jeux AAA, soit le modèle le plus avancé de la gamme, et aussi le plus cher : il est annoncé à 1229€ (1479€ pour le Pro Max), soit le prix d’un ordinateur de jeu équipé d’une carte graphique de dernière génération…

Les iPhone 15 Pro et Pro Max seront disponibles à partir du 22 septembre, les précommandes ouvrent dès le 15 septembre. Assassin’s Creed Mirage, Resident Evil 4 Remake et Resident Evil Village seront disponibles sur iPhone 15 Pro début 2024.