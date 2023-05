Après Zelda: Tears of the Kingdom, il reste quoi à jouer pour 2023 ?

Il est à portée de main. Le prochain épisode de la célèbre saga The Legend of Zelda est attendu dans une poignée de jours : le 12 mai 2023 plus précisement. Mais après ce mastodonte signé Nintendo, on est en droit de s’interroger sur l’après. Sur quoi se porteront nos attentes ? Que reste-il en sorties jeux vidéo pour 2023, l’année a-t-elle déjà livré tous ses atouts ? Questions légitimes dans la mesure où nous venons de traverser une première période plus que riche en sorties majeures : Hogwarts Legacy, Dead Island 2, Resident Evil 4 Remake. Rassurez-vous. Il reste pléthore de jeux à venir avec du très lourd notamment pour cet été. Ainsi, pour y voir plus clair et pour anticiper un minimum les choses, nous vous proposons une brève sélection des titres prépondérants restants pour cette année 2023 qui n’est manifestement qu’à ses débuts en surprises et autres joyeusetés vidéoludiques.

Starfield

On commence fort la liste. Prévu pour la rentrée, Starfield sait se faire désirer. Il faut dire que la charge qui pèse sur ses épaules est colossale : satisfaire une armée de joueurs Xbox à coup d’exclusivité de taille. Mais surtout, le jeu doit impérativement devenir le porte-étendart du Game Pass avec un catalogue montrant quelques signes de faiblesse. Par les créateurs de The Elder Scrolls, le titre promet une immersion inégalée incluant une exploration poussée à l’extrême avec comme toile de fond l’espace infini. Starfield est attendu pour le 06 septembre 2023 en exclusivité sur consoles Xbox Series et PC. On a hâte d’en voir plus.

Final Fantasy XVI

On passe chez le voisin avec FFXVI, prochaine grosse exclusivité (temporaire) PlayStation. Encore une fois, on ne vous cache pas notre impatience face à ce jeu qui a tout pour plaire pour peu que vous aimiez le genre. Plus orienté action que ses prédécesseurs, ce dernier est chapeauté par de grands noms du jeu vidéo : Hiroshi Takai (The Last Remnant, FF XIV), Ryôta Suzuki (Dragon’s Dogma, Devil May Cry V) ou encore Kazutoyo Maehiro (Final Fantasy Tactics, FF XIV). Oui, l’équipe de développement fait rêver et aspire à une expérience inoubliable. Final Fantasy XVI est attendu pour le 22 juin 2023 sur PlayStation 5.

Baldur’s Gate 3

L’emblématique RPG Donjons et Dragons se prépare enfin pour une sortie complète. Baldur’s Gate 3 est en accès anticipé depuis plus de deux ans maintenant. Pendant tout ce temps, le titre n’était disponible que sur PC, et, soit dit en passant, il a réussi à recueillir plus de cinquante mille critiques positives sur Steam. À la fin de cet été, les possesseurs de PS5 pourront également s’y aventurer. Le jeu se déroule dans le cadre des Royaumes Oubliés. Le cerveau du protagoniste est habité par une larve illithid, un monstre connu sous le nom de « broyeur d’esprit ». Le dernier devra alors lui résister ou au contraire succomber à l’appel du mal.

Dans Baldur’s Gate 3, les joueurs trouveront une abondance de possiblités : campagne solo ou avec des amis en ligne, liberté dans les choix, exploration libre du monde et, bien entendu, toutes les mécaniques RPG qui ont fait toute la renomée de la saga. Bonus : Larian Studios a déclaré que tous les possesseurs de Baldur’s Gate III Early Access bénéficieront d’une mise à niveau gratuite pour la Digital Deluxe Edition.

Diablo IV

Comment ne pas mentionner le ponte de tout un genre ? Attendu comme le messie par une armée d’âmes en peine, Diablo IV s’apprête à remonter à la surface, onze ans après le troisième opus. Le jeu s’est déjà laissé approcher le temps d’une phase de bêta, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le succès fut clairement au rendez-vous. Les premiers avis positifs ont plu à tel point que nous n’avons aucun doute concernant son imminent triomphe. Diablo IV est attendu pour le 02 juin 2023 sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Préparez-vous.

Armored Core VI: Fires of Rubicon

On termine cette brève sélection avec un titre assez inattendu au tournant. À la suite de l’hégémonique Elden Ring (dont on attend un premier DLC d’ici la fin de l’année), les équipes de FromSoftware ont choisi de dépoussiérer une de leur licence d’antan, une licence peu connue en Europe avec pas moins de cinq épisodes canoniques au compteur : Armored Core. Il s’agit d’un jeu de mécha (imposantes armures robotisées) dans lequel la gestion des composantes est prédominante. Même si le sixième épisode intitulé Fires of Rubicon semble plus porté sur l’action (on sent l’héritage Souls), il faut tout de même s’attendre à un aspect stratégique lié à l’équipement très présent. Combattre avec un robot géant, c’est bien, mais combattre avec un robot géant optimisé, c’est mieux ! Armored Core: Fires of Rubicon est attendu pour le 25 août sur consoles PlayStation, Xbox et PC.

Voilà qui termine notre rapide tour d’horizon. Une chose est sûre : 2023 n’a pas encore livré tous ses secrets. Et encore, on a volontairement limité notre article à seulement cinq jeux. On aurait pu citer Pikmin 4 (pour mettre un peu de Nintendo dans la sélection), Sea of Stars (pour les amateurs de RPG d’antan) ou encore Disney Illusion Island (dont sa direction artistique nous charme tant). Bref, il y aura encore de quoi faire après notre prochain envol sur Hyrule, et c’est tant mieux !

