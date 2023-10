Apple Arcade – Le tarif augmente, la qualité ne suit pas

Il n’aura échappé à personne que le prix de tout et n’importe quoi augmente dernièrement. Les services numériques, grands consommateurs d’énergie, et donc dépendant du prix de celle-ci, ne font pas exception. Après des hausses de tarifs de Netflix, du Game Pass, ou encore du PS Plus, c’est au tour d’Apple d’ajouter quelques euros à sa facturation. Apple TV+ passe ainsi de 6,99€ par mois à 9,99€ par mois, soit 43% d’augmentation. Mais ce qui nous intéresse surtout ici, c’est qu’Apple Arcade passe du raisonnable 4,99€ au questionnable 6,99€, soit un peu plus de 40% d’augmentation. Une décision qui finira de nous convaincre de couper notre abonnement (pour le moment…).

Voilà en effet quelque temps qu’Apple Arcade peinait à convaincre. Arrivé dans le paysage vidéoludique à la rentrée 2019, le service de jeu à la demande d’Apple avait sorti la grosse artillerie pour essayer de s’imposer, avec des exclus premium comme le Fantasian de Myswalker, ou Beyond a Steel Sky, la suite du jeu d’aventures culte des années 90, Beneath a Steel Sky (depuis sorti sur PC et consoles).

Mais le profil du service s’est un peu tassé avec le temps, et peu d’exclus de la trempe de la vitrine du démarrage ont été ajoutées par la suite. Bien entendu, on a eu récemment un Hades-like avec les Tortues Ninja (Splintered Fate), un jeu de bonne tenue, mais tout de même déjà vu. Le service a aussi accueilli il y a peu un jeu exclusif James Bond, toutefois là encore, il s’agit d’un jeu d’infiltration à la réalisation tout à fait correcte, mais aux mécaniques vieillottes, sans trop d’imagination.

Et pour quelques titres vraiment notables (le puzzle game Finity, par exemple, minimaliste, mais très efficace et addictif !), c’est une horde de jeux particulièrement marqués « jeux mobiles » (ce qui n’est pas ici un compliment…) qui remplissent le catalogue (Jetpack Joyride, Cut the Rope, Sonic Dash…).

Pour peu, on soupçonnerait Apple de vouloir se séparer du service à moyen terme. Ce qui n’est probablement pas le cas : une licence James Bond, cela ne doit pas être donné. De même que développer une version de Samba de Amigo ou de NBA 2K24 sur mesure pour les iPhone et iPad doit avoir un certain coût… Des investissements que n’aurait pas concédés Apple s’il comptait couper Apple Arcade. D’autant que le gaming est plus que jamais au cœur de la communication de la société américaine, avec la mise en avant des derniers Resident Evil et Assassin’s Creed tournant nativement sur les smartphones haut de gamme de la marque, pour mettre en valeur les performances des nouveaux processeurs maison.

Alors, quel est le problème ? Il serait d’ordre éditorial. Le catalogue aurait-il été confié à quelqu’un qui ne connaît le jeu vidéo que de loin ? Ce ne serait pas la première fois… Ou c’est une volonté délibérée de s’adresser à un public surtout « casu » – mais ce dernier est-il prêt à s’acquitter d’un paiement mensuel pour jouer occasionnellement dans les transports ou en faisant la queue à La Poste ? Toujours est-il qu’en passant l’abonnement d’Apple Arcade à presque 7€, plus très loin d’un Game Pass PC à 9,99€ et au catalogue autrement plus fourni, Apple nous a convaincus de nous en séparer pour un moment, le temps que le service se redresse et ajoute à nouveau à son catalogue de vrais titres « flagship »…