Apple Arcade – Le service négligé par Apple ?

Nous avions noté il y a quelques semaines une nette chute de la qualité de service d’Apple Arcade, le « Game Pass » du fabricant de l’iPhone. Après un démarrage sur les chapeaux de roues, avec au catalogue des exclus à faire pâlir les constructeurs de consoles, les arrivées de jeux s’étaient faites plus rares et de moins en moins séduisantes. Même si dans les derniers mois, on avait pu voir l’ajout d’un jeu inédit de Yu Suzuki ou d’un Sonic inédit, l’augmentation du prix de l’abonnement avait achevé de nous convaincre de passer à autre chose.

On apprend aujourd’hui que les développeurs partagent peu ou prou notre sentiment à l’endroit d’Apple Arcade. Certains même, cités par mobilegamer.biz, disent que « ça sent la fin ». D’autres, plus optimistes, mais conscients que rien ne va plus, pensent que le service est sur le point d’être repensé, « rebooté ».

Parmi les griefs des studios, il y a la communication, ou plutôt l’absence de communication d’Apple. Si nous avons vu, côté consommateurs, la qualité du service lentement décliner et se tourner vers le recyclage de jeux mobiles déjà présents sur l’AppStore, sans qu’Apple n’annonce de changement de stratégie, cela a été un peu plus brutal du côté des studios, sans pour autant que ces derniers soient mieux informés du changement de stratégie.

Ainsi, alors que ce changement s’amorçait au printemps 2021, « Apple a annulé une tonne de projets et passablement énervé pas mal de gens », d’après une source citée par mobilegamer.biz. Depuis, les bonus versés aux studios qui fournissent les jeux du catalogue ont constamment baissé, au point que l’un des développeurs contactés par mobilegamer.biz déclare que d’ici peu, « il ne sera plus rentable [pour les studios] d’avoir des jeux sur Apple Arcade ». Et ce sera alors de fait bel et bien la fin du service.

Les efforts de Netflix pour compter dans l’industrie vont-ils, au nom de la concurrence, pousser Apple à rester sur le marché ? La communication bruyante de Microsoft autour de son Game Pass sur tous les écrans va-t-elle convaincre le géant de Cupertino qu’il y a un gâteau à se partager ? L’arrivée de jeux « premium » comme Resident Evil Village sur iPhone n’était-elle qu’un faire-valoir pour les appareils Apple, et non pas un geste vers le gaming ?

Un responsable de studio de développement impliqué dans le service déclare : « Tout en haut de la société [Apple, NDLR], il faut quelqu’un qui ait de la passion et du respect pour les jeux vidéo, et il n’y a personne. Tout dépend de si ces gars, là-haut, y croient ou non, et je ne pense pas qu’ils apprécient vraiment Arcade ou qu’ils soient prêts à y investir autant que dans la musique ou la télé… »