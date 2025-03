Depuis la période COVID durant laquelle les modes de communication des studios et éditeurs de jeux vidéo ont évolués, les salons en présentiels ayant été suspendus aux quatre coins du monde, avec pour victime notamment l’E3, aujourd’hui remplacé par le Summer Game Fest, les prises de paroles des acteurs du marchés se sont démultipliés. Devolver Direct, Guerilla Collective, Ubisoft Forward, Future Games Show, et des dizaines d’autres événements sont organisés tout au long de l’année, Alors, qu’est-ce que pourrait nous offrir de plus la prochaine édition du Triple-I Initiative dont la seconde édition vient d’être confirmée ?

Par opposition aux AAA, ces jeux à très gros budget qui font la vitrine de l’industrie, on appelle les III ces titres indépendants ambitieux sur lesquels les investissements consentis pour le développement et la communication sont les plus importants de leurs catégories de jeux. Ils gardent toutefois une philosophie très « indé », avec des studios qui n’hésitent pas à prendre des risques ludiques, en proposant des formules originales ou des directions artistiques singulières, mais en s’offrant les moyens de leurs ambitions.

L’édition de l’an passée nous avait notamment permis d’en découvrir plus sur des titres très attendus tels que Slay the Spire 2, The Rogue Prince of Persia, Cataclisme ou encore 33 Immortals. On imagine d’ailleurs que certains devraient faire partie de cette nouvelle édition afin de nous en dévoiler un peu plus, comme par exemple la suite du très bon Undermine ou le prometteur Mouse P.I. for Hire.

Au vu de la richesse de l’édition 2024 du Triple-I Initiative, on peut légitimement se dire que certains des jeux indés qui marqueront cette années 2025 risquent fort d’être (re)présentés durant cette conférence. Pourrait-on en apprendre plus sur le nouveau Shinobi: Art of Vengeance par Lizardcube (Streets of Rage 4) ou à son pendant du côté de The Game Kitchen (Blasphemous) avec le tout aussi alléchant Ninja Gaiden Ragebound ?

On espère aussi très fort en apprendre plus sur le Zelda-like Last Moon qui nous a tapé dans l’œil depuis son annonce et qui est toujours prévu pour sortir dans le courant de l’année 2025, ou le tout aussi charmant Mina the Hollower, par les créateurs de Shovel Knight. Des titres ayant bénéficié d’un Kickstarter de longue date pourraient aussi en profiter pour se dévoiler un peu à la faveur de cette conférence, comme Ratatan, a priori toujours prévu pour ce mois d’avril 2025, Crowsworn, le Bloodborne 2D, ou Armed Fantasia, successeur spirituel de Wild Arms.

En l’état toutefois, difficile de savoir précisément ce que nous réserve le Triple-I Initiative, cru 2025. Pour dire, on ne sait même pas encore quand il se tiendra (l’édition précédente s’étant tenue le 10 avril 2024, on peut s’attendre à une période similaire). Seule une promesse a été formulée, celle de nous proposer des jeux, encore des jeux, toujours des jeux, sans interruptions publicitaires pour des Doritos à l’instar des conférences de Geoff Keighley. Une initiative qu’on ne peut que saluer.