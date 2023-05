Analogue Duo – L’hommage high-tech aux consoles NEC

On a ici deux légendes du jeu vidéo, aussi précieuses que discrètes. D’abord, pour ce qui est du rétro-gaming, NEC, l’outsider qui nous faisait rêver au début des années 90 avec des graphismes qui semblaient dépasser en qualité tout ce qu’on avait sur les consoles mainstream de l’époque, celles de chez SEGA et Nintendo. On écrit bien « semblait », parce que la distribution limitée des machines, qu’on ne trouvait pas en supermarché (contrairement aux Mega Drive et SNES), ainsi que leur prix, mais aussi le fait que de nombreux jeux n’étaient disponibles qu’en japonais, faisaient qu’à l’instar des Neo-Géo, on les connaissait surtout par presse interposée.

L’autre acteur qui fait l’actu, c’est Analogue. Constructeur de luxueuses machines rétro, dont l’une des dernière créations était l’Analogue Pocket, une petite console aux allures de Game Boy moderne, capable de lire nativement les jeux de toutes les générations de Game Boy, ainsi que, via des adaptateurs, tous les autres systèmes portables de l’époque : Game Gear, Neo Geo Pocket, Lynx…

Et c’est bien à NEC qu’Analogue rend hommage ici, avec sa nouvelles machine, l’Analogue Duo. Un nom qui renvoie directement à la PC-Engine Duo, super-console NEC sortie en 1992 qui réunissait en un même appareil le PC-Engine (renommé ensuite CoreGraphX, et TurboGraphX-16 aux Etats Unis) et son extension CD-Rom2 . Et la spécificité de cette « nouvelle » console, comme toutes les machines Analogue, c’est de faire fonctionner les jeux originaux PC-Engine et CD-Rom2 , et sans émulation ! Par un travail de rétro-engineering, Analogue a créé un OS spécifique, qui permettra à la console d’accepter les jeux TurboGrafx-16, PC Engine, SuperGrafx, TurboGrafx CD, PC Engine CD-ROM², et Super Arcade CD-ROM². Soit tout ce qui est jamais sorti avec un label NEC, et avec une garantie de faire tourner l’intégralité des jeux sans exception – ce que l’émulation ne promet jamais !

Bien entendu, l’Analogue Duo possède un port permettant d’accueillir les cartes HuCards (car NEC avait choisi de distribuer ses jeux sur des cartes mémoires plutôt que sur cartouche, ce qui ajoutait chez nous au cool des consoles, les différenciant de SEGA et Nintendo), ainsi qu’un lecteur CD. La console est prévue pour fonctionner avec le pad PC-Engine Bluetooth de chez 8bitDo, ou avec n’importe quel contrôleur Bluetooth 2.4g, mais possède aussi un port pour brancher la manette originale de chez NEC. Il faut ici mentionner que, hélas, aucune manette n’est fournie avec la machine, mais vendue séparément pour 25$.

La console s’adresse aux passionnés. Disponible en deux couleurs, le noir de la version japonaise de la PC-Engine, et le blanc de la version américaine, la TurboGrapphX-16, elle sera en précommande demain, 17h00 heure française, sur le site d’Analogue, au prix de 250$ (environ 230€), auxquels il faudra ajouter les habituels taxes et frais d’envoi. Une facture qui s’annonce salée, donc, mais qui n’empêche généralement pas Analogue d’écouler l’intégralité de ses stocks en quelques minutes. La livraison est prévue pour cette année. Si vous étiez intéressés par l’Analogue Duo, soyez à l’heure…