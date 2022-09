Mega Drive 2 Mini – Les précommandes sont ouvertes !

On était un peu inquiet quant à l’arrivée de la machine dans nos contrées, puis des annonces sont venues nous rassurer : la Mega Drive 2 Mini sera bien distribuée en Europe. Nouvelle étape aujourd’hui quant à l’arrivée de cette nouvelle petite console, les précommandes sont désormais ouvertes ! C’est en exclusivité sur Amazon que ça se passe, pour la modique somme de (quand même) 109,99€. Oui, ça pique un peu…

On rappelle que sous le capot de cette mini-console qui reprend le design de la Mega Drive 2 (sortie en 1993), on trouve une sélection de 60 jeux, parmi lesquels des classiques de la machine comme Soleil, Out Run, Fatal Fury 2, Golden Axe 2, Streets of Rage 3… Mais aussi des jeux Mega-CD comme l’infamous Night Trap et sa FMV complètement rétro, et quelques inédits, comme de nouveaux portages de Space Harrier II et Fantasy Zone, mais aussi des jeux jamais sortis, comme une version MD de Star Mobile, uniquement sorti sur PC Engine.

La console sera par ailleurs accompagnée d’une manette Mega Drive à 6 boutons, et sera compatible avec les manettes de la Mega Drive Mini première du nom. Une machine qui nous avait complètement convaincu à l’époque, tant dans la réalisation du « jouet » que dans la sélection de jeux proposée. Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls à avoir été conquis, puisque les stocks de consoles se sont rapidement vidés, et il est aujourd’hui très très compliqué d’en trouver une à un prix raisonnable… Une donnée à avoir en tête si jamais les 110€ réclamés vous semblait exagérés.

Les précommandes ont commencé aujourd’hui pour une livraison prévue le 27 octobre prochain. Et pour conclure, voici le line-up complet de la machine :

Jeux Mega Drive :

After Burner II

Alien Soldier

Atomic Runner

Bonanza Bros.

ClayFighter

Desert Strike: Return to the Gulf

Earthworm Jim 2

Elemental Master

Fatal Fury 2

Gain Ground

Golden Axe II

Granada

Hellfire

Herzog Zwei

Midnight Resistance

OutRun

OutRunners

Phantasy Star II

Populous

Rainbow Islands Extra

Ranger-X

Ristar

Rolling Thunder 2

Shadow Dancer: The Secret of Shinobi

Shining Force II

Shining in the Darkness

Soleil

Sonic 3D Blast

SPLATTERHOUSE 2

Streets of Rage 3

Super Hang-On

Super Street Fighter II The New Challengers

The Ooze

The Revenge of Shinobi

ToeJam & Earl in Panic on Funkotron

Truxton

VectorMan 2Viewpoint

Virtua Racing

Warsong

Jeux MEGA CD :

Ecco the Dolphin

Ecco: The Tides of Time

Final Fight CD

NIGHT STRIKER

Night Trap

Robo Aleste

Sewer Shark

Shining Force CD

SILPHEED

Sonic CD

The Ninja Warriors

Yumemi Mystery Mansion

Jeux Bonus :