Among Us – Les imposteurs sont partout, et arrivent avec une surprise

Les imposteurs sont partout. Mais là, ils le sont vraiment. De base, ils étaient sur Switch, mobiles et PC. Mais Innersloth, la tête pensante d’Among Us, a annoncé que le jeu allait s’étendre sur d’autres supports. Pour notre plus grand plaisir ! Un party game comme Among Us disponible partout, c’est ce qu’il fallait faire. Même si on n’entend plus trop parler du jeu, c’est un peu comme un loup-garou, on y joue une fois par an, mais on y joue toujours. Accessible sur tous les supports, très peu demandeur en ressources, peu cher, tout est là pour faire d’Among Us un incontournable.

Partout, genre, vraiment ?

Quand on dit partout, c’est vraiment partout. Innersloth a officialisé la sortie de son jeu sur PS4 et PS5, et sur Xbox One et Xbox Series, et Among us sera aussi disponible sur le Game Pass. Donc vraiment, il est partout. Si vous ne voulez pas y jouer, c’est qu’il ne vous intéresse vraiment pas, ou que vous n’avez pas d’amis, au choix. De plus, le crossplay sera aussi de mise. Reste à savoir s’il sera aussi facile à mettre en place si chacun joue sur un support différent, et s’il n’y aura pas des soucis de compatibilité.

Ils arrivent parmi nous, mais avec une surprise.

Comme on l’a évoqué précédemment, le jeu sera présent sur le Xbox Game Pass pour les joueurs Microsoft. Une maigre surprise si on la compare avec les joueurs PlayStation. Car en effet, Sony se voit gagner ce duel. À l’instar des joueurs Xbox, des skins exclusifs à la licence de Ratchet et Clank (exclusivité Sony) verront le jour dans Among Us. Un ajout cocasse, surtout si on imagine incarner Ratchet, avec Clank qui nous suit partout.

Among Us arrive étonnamment à se renouveler d’une manière toujours surprenante à chaque fois. Le jeu ayant pris une ampleur tellement conséquente que ses développeurs ont eu du mal à suivre la cadence, il nous propose tant bien que mal toujours autant de nouveautés. En tout cas, l’arrivée d’Among Us sur PlayStation et Xbox, avec les surprises l’accompagnant, c’est pour le 14 décembre prochain, alors restez sur vos gardes !