Age of Empires II: Definitive Edition – Battle for Greece

Voilà maintenant 5 ans que Age of Empires II: Definitive Edition est sorti, et pour l’occasion, Forgotten Empire offre trois DLCs à tout détenteur du jeu. En plus d’ajouter ces contenus, un autre, Battle for Greece, est désormais disponible.

Sachant que chaque DLC vaut le prix de Age of Empires II: Definitive Edition, l’offre à de quoi allécher : Lords of the West, Dawn of the Dukes et Dynasties of India, le tout pour un peu plus de 30€, Microsoft Games est plutôt généreux. Additionnons le tout : sept nouvelles civilisations : Dravidiens, Bengalis et Gurjaras dans Dynasties of India ; Bourguignons et Siciliens dans Lords of the West et Bohémiens et Polonais dans Dawn of the Dukes. N’oublions pas que les campagnes sont entièrement doublées, Forgotten Empire ne rechignant apparemment pas à la tâche.

Comme nous en parlions plus haut, un nouveau DLC, Chronicles : Battle for Greece suit cette remise. L’extension est un peu plus petite mais son prix est lui aussi ajusté à ses prestations. Vous aurez accès aux Achéménides, aux Athéniens et aux Spartiates. Là où nous attendons réellement au tournant Battle for Greece, c’est sur la refonte du combat naval, ô combien important dans l’histoire militaire grecque. Des nouveautés sur la personnalisation des centres-villes sont aussi à noter mais concernent uniquement l’esthétique du jeu.

Même si nous sommes assez favorable à ce genre d’offres, toute personne tombant dans les filets d’un Age of Empires étant pour nous une bonne chose, on ne peut que s’endolorir sur la difficulté qu’à le genre à proposer de la nouveauté. La dernière extension d’Age of Empires IV: Sultans Ascend, proposait peu ou prou la même chose : deux nouvelles factions et quatre variantes de civilisations déjà présente dans le jeu de base.

Des campagnes, de nouvelles factions, de nouvelles unités, des icônes animées pour le mode online ; la machine ronronne. Chaque nouveauté renvoie toujours un peu plus vers une sorte de passage aux soins palliatifs, actualiser le tout sans se pencher sur le fond.

À force de voir le RTS sous perfusion, deviendrait-on grincheux ? Il faudrait pourtant se réjouir : Age of Mythology: Retold semble tenir ses promesses, AoE II DE devient plus attractif que jamais, AoE IV nous fournit encore quelques moments forts agréables ; serions-nous devenus vieux et cons comme le dit la chanson ?

La source de notre tristesse est simple à résumer : seuls quelques licences cultes semblent tenir la route, Age of Empires en tête. Là où le 4X fait florès, le RTS périt. Pourtant, les derniers 4X ne semblent pas trouver leur public : Millenia, Solium Infernum, ou le récent Ara: History Untold peinent à convaincre et ne se démarquent pas vraiment.

Le vent changerait-il de direction ? Le RTS redeviendrait-il le roi du genre de la stratégie ? Rien n’est moins sûr avec l’arrivée de Civilization VII en février 2025, sortie qu’il faudra surveiller de près pour suivre la tendance.