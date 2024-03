Age of Empires II: Definitive Edition – L’ombre de Bethesda

Les légendes ne meurent jamais, et alors que les jeux de stratégie en temps réel continuent de représenter un genre de niche largement délaissé aujourd’hui, Age of Empires II: Definitive Edition, le Vénérable, se porte très bien. Il est même en bien meilleure forme que ses deux successeurs, au point de continuer à recevoir des DLC 25 ans après sa sortie, dont le prochain, Victors and Vainquished (Vainqueurs et Vaincus), est prévu pour une sortie le 14 mars.

Depuis la sortie de la Definitive Edition en 2019, le studio Forgotten Empires n’a pas lésiné sur l’ajout de contenus pour Age of Empire II, dont le plus substantiel aura été le portage des factions du premier Age of Empires dans le second jeu, avec Return of Rome.

Avec Victors and Vainquished, Forgotten Empires s’appuie sur le travail de la communauté pour fournir une expansion dédiée aux campagnes narratives avec pas moins de 19 nouvelles campagnes, parmi lesquelles le pillage et la conquête de l’Europe du Nord par les Vikings de Ragnar Lodbrok ; Otton le Grand, futur fondateur du Saint-Empire, essayant de survivre face aux assauts des Francs et des Magyars mais aussi face à ses vassaux opportunistes ; ou encore Oda Nobunaga, avec une campagne mettant en avant six nouvelles factions avec leurs propres forces et faiblesses dans la quête de l’unification du Japon

Cinq de ces nouvelles campagnes sont totalement nouvelles tandis que les quatorze autres ont été produites par la communauté et mises au niveau par Forgotten Empires, qui y a corrigé les bugs, a refait le doublage, ajouté de nouvelles musiques, de nouveaux succès et équilibré les scénarios et unités.

On ne peut s’empêcher d’avoir une pensée pour Bethesda qui récupère et monétarise de la même manière le contenu des moddeurs, dont on a récemment pu retrouver leurs créations dans le DLC anniversaire de Skyrim. Néanmoins, il y a du contenu original dans ce Victors and Vainquished, et pour fêter les 25 ans d’Age of Empires II, revivifié au travers d’Age of Empires II: Definitive Edition, on a envie d’être indulgent, voire d’en redemander.