Age of Mythology : Retold – Le remake pour 2024

Age of Mythology : Retold, voilà un nom qui résonne puissamment dans le hall d’honneur des RTS. Titan vénérable d’un âge d’or révolu où les jeux de stratégie en temps réel étaient représentés par les fameux « Age of », les Empire Earth, les Empire at War, Battle for Middle-earth et autres licences tombées dans l’oubli.

Une coalition de studios menée par Forgotten Empires et éditée par Xbox Games Studios avait déjà sorti une Définitive Edition pour Age of Empires II en 2019, puis sorti de nombreux DLC de factions supplémentaires jusqu’au récemment annoncé « Vainqueurs et Vaincus » dont la sortie aura lieu en mars. Témoignage éloquent d’un amour persistent de la part des joueurs et du studio pour le jeu qui représente, pour beaucoup, l’apogée des RTS.

Néanmoins, ce trône a toujours été partagé avec Age of Mythology, un jeu reprenant les mêmes fondations que la série des AoE mais y ajoutant monstres, magie, Titans et créatures mythiques. Un titre qui n’aura eu qu’un seul DLC et une « Extended Edition » il y a 10 ans, soit 12 ans après sa sortie, au grand désarroi de nombreux joueurs.

Age of Mythology : Retold a été annoncé en 2022 et s’est vu confié la lourde charge de remettre l’éminent AoM au goût du jour. On retrouve de nouveau Forgotten Empires parmi les studios derrière ce remake, et non les studios originaux. Age of Mythology : Rethold ne se contentera pas de proposer seulement de bien meilleurs graphismes et effets visuels, il viendra également avec une série d’équilibrages généraux visant à mettre fin aux bugs du jeu original exploités par certains joueurs, une UI remaniée, des cooldowns pour l’utilisation des pouvoirs divins et…une hausse de la limite de la population.

Lors d’une interview avec PC Gamer, le producteur du jeu, Earnest Yuen, a expliqué ces changements :

« Age of Mythology : Retold va bien au-delà de ce que nous faisons habituellement pour les Definitive Editions. Ces aspects du jeu ont besoin d’être mis à jour, si nous ne le faisons pas le jeu ne sera pas viable pour l’esport. C’est important que nous réparions le jeu afin que nos fans puisse jouer au titre qu’ils aiment de manière compétitive. »

L’année 2024 a été officialisée très récemment sur Steam comme fenêtre de sortie, de même qu’a été confirmée une disponibilité future sur le Gamepass. De nôtre côté, alors que les RTS constituent aujourd’hui un genre délaissé, nous ne cachons ni notre plaisir ni notre hâte à l’idée de pouvoir jouer à un remake d’Age of Mythology cette année.

Si le succès est au rendez-vous, alors peut-être qu’Age of Mythology : Retold pourrait donner envie à d’autres studios de se lancer de nouveau dans les RTS et peut-être que nous aurons, enfin, de nouveaux DLC pour AoM. Les Titans détiennent le futur de la franchise dans la paume de leur main infernale.