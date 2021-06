After the Fall – Le Left4Dead de la VR montre ses ennemis et son univers

Et si la réalité virtuelle était représentait réellement le futur du jeu vidéo ? Voilà une question qui reste encore aujourd’hui en suspend et à laquelle nous ne pouvons apporter aucune réponse ferme. Tout ce que l’on peut vous dire, c’est que selon nous la VR est a un tournant de son histoire, puisque l’Occulus Quest 2 est un joli petite succès, offrant une bibliothèque de jeux qualitative qui ne cesse de grossir, mais aussi parce que Sony ne lâche pas la chose et nous promet monts et merveilles avec le futur PSVR 2.

Bien évidemment, différents casques existent pour différents budgets, mais le fait que la proposition de jeu se multiplie et que de plus en plus d’acteurs émergent est un bon signe pour le futur de la réalité virtuelle. Alors s’il est clair que l’on voit mal comment le jeu vidéo ne pourrait se contenter que de cette dernière aujourd’hui et dans un futur proche, son avenir s’annonce tout de même assez radieux et complémentaire avec l’offre vidéoludique classique, beaucoup d’éditeurs et de développeurs n’hésitant plus d’ailleurs à sortir des versions VR de leurs jeux phares.

L’Oculus VR Gaming Showcase qui a eu lieu il y a quelques mois nous avait d’ailleurs permis de voir quelques jeux qui arriveraient prochainement sur les casques de Facebook, et d’ailleurs aussi parfois, tous les titres présentés n’étant pas des exclusivités. Parmi ces derniers se trouve un certain After the Fall de Vertigo Games (Arizona Sunshine, A Fisherman’s Tale,…) qui est devenu depuis son annonce en 2019 l’un des jeux VR les plus attendus de ces dernières années.

Les raisons sont simples. C’est tout d’abord lié au studio, et ensuite au principe de jeu de ce After the Fall qui se présente comme une sorte de Left4Dead en réalité virtuelle. L’histoire trouve sa génèse dans les années 80, mais pas exactement les mêmes que nous connaissons, car des suites d’expérimentations scientifiques visant à protéger l’humanité d’une nouvelle ère glacière imminente en leur apportant une plus grande résistance au froid, un incident eu lieu et à transformer la plupart des Hommes en créatures mortes-vivantes.

20 ans plus tard, les quelques survivants vivent tant bien que mal dans des abris souterrains, se protégeant aussi bien des zombies que du froid. Mais pour se nourrir et continuer de vivre en sécurité, il faut parfois se risquer à gagner la surface et c’est le devoir qui incombe aux Harvest Runners et c’est l’un d’entre-eux que l’on nous demandera d’incarner dans After the Fall.

Et là on sera investie de différentes missions nous demandant d’affronter des hordes et des hordes d’infectés à l’aide de 3 autres joueurs, puisqu’on le redit, il s’agiit là d’un Left4Dead like, avec tout de même quelques particularités, dont la possibilité d’utiliser des pouvoirs, comme le contrôle de foule ou encore la possibilité de manipuler les ennemis. Il faut donc jouer en équipe, être complémentaire dans le choix des armes et se montrer aussi tactiques que sans pitié.

Pour nous parler de tout ça, Vertigo Games nous a d’ailleurs concocté un nouveau trailer qui fait aussi office de dev diary, puisqu’y interviennent Tamtu Bui, community manager, Richard Stitselaar, directeur du studio, et Vincent Warmerdam, animateur. Tout trois s’évertuent alors à nous présenter en détail le jeu dans son ensemble, aussi bien au niveau de son univers, que dans son gameplay et surtout ses ennemis et ses boss.

Nul doute que After the Fall est ambitieux, tout du moins pour un projet VR, et il ne nous reste plus longtemps à attendre pour savoir si ces ambitions ont été concrétisées en jeu, puisqu’il sortira cet été sur Quest 2, mais aussi sur d’autres dispositifs, comme le PSVR. Rendez-vous est donc pris.