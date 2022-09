Yakuza 8 – Des nouvelles dès la semaine prochaine ?

On sait que le prochain jeu Yakuza est entré en développement rapidement après la parution du dernier titre en date, Yakuza: Like A Dragon, sorti il y a maintenant bientôt deux ans, en novembre 2020. Et on pourrait bien avoir des nouvelles aussi rapidement que la semaine prochaine, puisque Ryu Ga Gotoku, le studio derrière la licence, prévoit une intervention sur YouTube le 8 septembre prochain, à 13h00 heure française. La vidéo en question s’intitule « Ryu Ga Gotoku Studio TV #12,5 : un teaser que vous livre le réalisateur ». On a donc de bonnes raisons d’imaginer qu’on pourra y découvrir les premières images de Yakuza 8, et pourquoi pas une date de sortie !

D’ailleurs, le jeu ne portera probablement pas le numéro 8. Les choses avaient été remises à plat avec Like A Dragon, septième opus de la saga, mais sorti sans numérotation, pour repartir sur de nouvelles bases, avec notamment un nouveau héros. Ichiban Kasuka avait brillamment rempli la difficile mission de remplacer l’ultra-charismatique Kiryu Kazuma, invariable personnage principal des jeux Yakuza depuis le tout premier épisode.

Ce sera aussi le tout premier jeu des studios Ryu Ga Gotoku développé sans son fondateur et créateur de la licence Yakuza, le légendaire Toshihiro Nagoshi, parti fonder son propre studio, Nagoshi Studio, financé par le géant chinois NetEase (celui-là même qui vient de racheter Quantic Dream).

Yakuza 8 devrait en toute vraisemblance conserver la patte RPG qui avait participé au succès de Like A Dragon. Le studio avait en effet déclaré vouloir conserver la formule, et laisser le style beat’em all à la série spin-off, Judgment. À moins qu’un arrêt de la série ne rebatte à nouveau les cartes ? SEGA s’est en effet brouillé avec la société qui gère l’image de l’acteur principal du jeu, Takuya Kimura. L’agence en question ne souhaitait pas que le jeu sorte sur PC, essentiellement de peur des mods qui pourraient nuire à l’image de l’acteur. Une décision qui entrait en contradiction avec la stratégie commerciale de l’éditeur… Cependant, on a depuis entendu des rumeurs de série télé adaptée du jeu, à laquelle participerait bien Takuya Kimura. Signe que les choses se sont apaisées ?

En attendant que les studios Ryu Ga Gotoku viennent éclaircir tous ces points, vous pouvez facilement retrouver ou découvrir (il serait plus que temps !) la géniale saga Yakuza qui figure au catalogue des services PlayStation et Xbox, puisque tous les jeux sont accessibles via l’abonnement PS Plus Premium et sur le Game Pass !