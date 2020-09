Xbox Series X et S ouvriront leurs précommandes le 22 septembre

Nous voici déjà le 20 septembre et qu’importe le joueur que vous êtes, vous n’avez certainement pas du passer à côté de l’effervescence autour de l’ouverture des précommandes de la PS5. Comme on s’y attendait les ruptures de stock font déjà pleurer autant de joueur que d’enseignes, ces dernières devant dorénavant refuser les demandes des clients, en attendant les éventuels réassorts. Alors que la folie des précommandes PS5 commence légèrement à se calmer, c’est Microsoft qui s’apprête à rentrer dans la danse, avec son offre comprenant deux machines, La Xbox Series X et la Xbox Series S. Si la première n’est autre que le nouveau porte étendard de la marque, la seconde a des caractéristique et des ambitions bien différentes. Mais si vous n’êtes pas encore au fait des caractéristiques concernant la Series S, nous vous invitons à lire notre article détaillé la concernant.

Le 22 septembre 2020 à 9h00 sera l’heure du début des précommandes des deux machines de Microsoft en France, et contrairement à Sony, la marque américaine a souhaité laisser aux joueurs le temps de s’organiser en les prévenant plusieurs jours en avance. Vous pourrez donc précommander la machine de votre choix sur les différentes plateformes en ligne à l’heure dite, mais aussi dans votre boutique favorite. Cependant prenez en compte un petit détail pour le moment : l’offre Xbox All Access ne sera pas disponible directement au lancement des précommandes.

Si vous n’avez pas encore pris connaissance des informations concernant ce nouveau service mis en place par Microsoft, sachez que le Xbox All Access vous permettra le moment venu de vous payer votre console au moyen d’un abonnement mensuel plutôt que de tout payer cash en une fois. Vous engageant pour 24 mois, et comprenant le Xbox Game Pass, cette offre vous permettra d’acquérir la Xbox Series X pour 32,99 euros/mois et la Xbox Series S pour 24,99 euros/mois. Mais comme nous vous le disions, il faudra malheureusement se montrer patient pour en profiter, puisqu’aucune date n’a encore été annoncée (même si cela devrait arriver relativement vite), et les premières enseignes à proposer ce service seront la Fnac et Micromania par chez nous.

Prenez donc bien vos dispositions si vous faites partie de ceux souhaitant acquérir l’une des deux machines Xbox le jour de la sortie le 10 novembre prochain, car d’après Microsoft les stocks seront tout de même en quantité limitée pour le jour J. Et pour finir, si vous êtes vendeur dans une boutique de jeux vidéo, nous ne pouvons que vous souhaitez bon courage, vous devriez en avoir bien besoin.