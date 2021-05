Wonder Boy: Asha in Monster World – Enfin une date de sortie chez nous

La France, pour bien des raisons, ne brille pas toujours à l’international… Si notre art de vivre, la passion qui nous anime lors des manifs et notre gastronomie fascinent, pour le reste, ce n’est pas aussi brillant. Pourtant, ici, nous sommes fiers. Effectivement, l’imaginaire français a donné naissance à de grands jeux et même rendu leur superbe à d’excellentes licences injustement oubliées.

En tête de liste : Wonder Boy/Monster Boy ! Après les succès critiques coup sur coup de Wonder Boy III: The Dragon’s Trap (signé par Lizardcube et DotEmu) et de Monster Boy: Le Royaume Maudit (par Game Atelier et FDG Entertainment), on a motivé les japonais à s’y remettre comme le confirme Wonder Boy: Asha in Monster World, remaster du 6ème volet (ironiquement intitulé Monster World IV sur MegaDrive) que les nippons ont jalousement conservé (à condition d’ignorer les multiples intrusions du titre dans diverses compilations…).

Bref, si le titre trouve une place aujourd’hui dans nos colonnes c’est parce qu’il nous annonce enfin sa date de sortie occidentale. Prenez note, Wonder Boy: Asha in Monster World sortira sur Nintendo Switch et PlayStation 4 dès le 28 mai aussi bien en version boîte que dématérialisée. Les joueurs PC devront eux attendre une journée de plus avant de trouver le jeu sur Steam. Les versions boîtes, proposées par ININ Games, offriront aux chanceux ayant mis la main sur une de ces éditions packagées (dispos en quantité limitée) le remaster ET le jeu original.

Voilà, pas grand chose de plus. On va donc se quitter en rappelant que Wonder Boy: Asha in Monster World proposera l’aventure originale avec une nouvelle couche de peinture (esthétique en 3D cell-shading) et une réorchestration des chansons originales (pas du luxe quand on se souvient de la console qui a accueilli le titre de base). On notera aussi la participation de Ai Fairouz, actrice de doublage japonaise, qui prête sa voix à la jeune héroïne (pour un résultat plutôt moyen si nous devions être honnête).