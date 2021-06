Willy Morgan and the Curse of Bone Town – À l’abordage de la Switch !

Willy Morgan and the Curse of Bone Town s’inscrit directement dans les point and click qui nous ramènent tout droit dans ces jeux des années 90 tels Les Chevaliers du Baphomet ou encore Grim Fandango. Le gameplay ici nous demandera de combiner des objets pour pouvoir résoudre les différents obstacles qui se dresseront face à vous.

Le dernier jeu d’ImaginaryLab nous mettra donc dans les baskets de Willy Morgan un jeune garçon dont le père, un archéologue de renommée mondiale appelé Henry Morgan, a disparu depuis maintenant dix ans. Cependant, sa vie va prendre un tournant inattendu lorsque le facteur lui apportera un courrier mystérieux lui délivrant ce message :

«Si tu reçois cette lettre, ça signifie que les choses ne se sont pas passées comme prévu et que tu vas devoir finir ce que j’ai commencé. Rends-toi le plus vite possible à la vieille auberge de Bone Town, chambre numéro 09, mais ne fais confiance à personne…»

Ces mots lus, il n’en faudra pas plus à notre jeune héros pour se rendre dans la ville de Bone Town. Cependant, la ville en question se révèlera pleine de dangers et envahie par des pirates. La spécificité du titre est le mélange entre les pirates et des éléments modernes tels que les ordinateurs. Sachez que les différents décors que vous pourrez voir seront explorables de façon totalement libre !

Vous aurez également la possibilité d’interagir avec pas moins de quinze personnages à travers des dialogues hilarants empreints d’ironie et d’easter eggs faisant référence à nos jeunes années de joueur. Le jeu se déroulera à la troisième personne avec des graphismes en 3D et une bande sonore de deux heures vous accompagnera dans la recherche de votre père disparu. Willy Morgan and the Curse of Bone Town sera disponible sur Switch à partir du 8 juin 2021, cependant une version PC est déjà disponible à l’achat sur Steam ou via la plateforme GOG.