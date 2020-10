Syberia: The World Before – Découvrez le prologue d’une nouvelle aventure

Célèbre trilogie de point and click, la série des Syberia a vu le jour au studio trés français de Microids sous la direction du trés belge Benoit Sokal. Avant tout dessinateur de bande dessinée, Benoit Sokal influe aux jeux Syberia une vibe trés franco-belge typique des BDs.

Syberia premier du nom, sorti en 2002 sur PC, suit l’avocate Kate Walker dans sa quête pour retrouver un ingénieur d’automate de génie. Une quête qui la mènera au plus profond de la Sibérie et même au-delà. L’histoire se poursuit avec Syberia 2 et Syberia 3 développant ainsi son univers propre. Un univers qui va pouvoir s’enrichir à nouveau avec l’arrivée d’un nouvel épisode nommé Syberia: The World Before.

“Le monde d’avant”, un nom à la double connotation. Premièrement, car si l’on retrouvera bien Kate Walker, essayant tant bien que mal de survivre en 2004, au cœur la mine de sel où on la emprisonnée, le jeu nous proposera également d’incarner Dana Roze, une jeune pianiste de 17 ans habitant la ville pleine d’automates de Vaghen, durant l’année 1937. Ce sera donc un voyage entre les continents, mais aussi entre les époques.

Ensuite, “le monde d’avant” car le jeu promet un retour aux sources pour les joueurs, qui devrait y retrouver l’atmosphère et l’onirisme des premières aventures de Kate Walker. Toujours développé et édité par Microids, les fans seront ravis de retrouver l’équipe derrière les opus précédents.

Ainsi, Inon Zur, déjà présent à la composition des musiques de Syberia 2 et Syberia 3, revient nous envouter avec ses thèmes collant à la perfection à l’univers imaginé par Benoit Sokal. D’ailleurs, ce dernier est encore une fois derrière les manettes pour notre plus grand plaisir.

Son univers plein de machines dépeint avec des graphismes actuelles donne un rendu des plus magnifiques. Mais on vous laisse en juger via le trailer en fin d’article. “D’un autre coté, un trailer c’est bien maigre pour se faire une idée”, ont du se dire Benoit Sokal et Microids. Car les voici qui viennent de mettre en ligne un prologue à Syberia: The World Before. Un avant goût en attendant la sortie du jeu complet courant 2021. Le prologue est lui actuellement disponible gratuitement sur Steam.

Que pensez vous du retour de Kate Walker ? L’attendiez vous ? Dite le nous en commentaire ou venez simplement discuter de Syberia.