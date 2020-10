Limited Run Games largue les amarres avec la Monkey Island Anthology

Si aujourd’hui le genre du point and click a définitivement disparu de la scène vidéoludique, il fut un temps où il était le genre prédominant sur le marché. Une célébrité due aux productions successives de nombreux titres de qualité en provenance de feu LucasArts. Car, pour ceux et celles qui l’ignoreraient encore, le studio de développement, fondé en 1982 par tonton Lucas, avait fait de la création de jeux d’aventure en point and click sa spécialité (en inventant même le genre), tout en y intégrant une patte graphique et un ton humoristique reconnaissable.

De Maniac Mansion à l’adaptation de Indiana Jones et la Dernière Croisade, chez LucasArts, les bons jeux furent légion et possèdent encore cette qualité formidable de ne pas (trop) souffrir de l’inarrêtable passage du temps. Et sans aucun doute, le joyau au milieu de tous ces trésors vidéoludiques n’est autre que Le Secret de Monkey Island.

Sorti en 1990 des esprits conjoints de Ron Gilbert, Tim Schaffer et Dave Grossman, Le Secret de Monkey Island nous faisait découvrir son univers de piraterie inspiré du roman On Stranger Tides de Tim Powers, mais également de l’attraction Pirates des Caraïbes de Disneyland.

Véritable succès critique et commercial, Le Secret de Monkey Island eut droit à de nombreuses suites, à commencer par Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge sorti un an à peine après la sortie du premier, et qui d’ailleurs sera l’une des sources d’inspiration pour le film Pirates des Caraïbes (la boucle est bouclée, comme on dit).

Suivra ensuite The Curse of Monkey Island en 1997, prenant le parti de proposer des visuels proches de ceux d’un dessin animé ou d’une BD. Puis viendra Escape from Monkey Island en 2000, qui introduira les modèles 3D à la saga. Et enfin sortira Tales of Monkey Island, développé par Telltale Games, désormais en charge de la franchise depuis la sortie du titre en 2009 (11 ans déjà).

Alors, ce serait évidemment avec plaisir que l’on décortiquerait cette saga dans ses moindres détails (car Dieu sait qu’il y en a beaucoup), mais hélas, ce n’est pas le but de cet article. Ainsi donc, en attendant la parution sur ce site d’un dossier complet concernant l’île aux singes, l’on vous invite à jeter un œil en fin d’article à la vidéo du vidéaste Mea consacrée au Secret de Monkey Island.

Mais pour l’heure, il est temps d’aborder le sujet illustré dans le titre au-dessus. Limited Run Games, pour rappel, est une compagnie spécialisée dans la mise en boîtes de jeux disponibles uniquement en version numérique. Un travail d’édition et de distribution que la compagnie américaine maîtrise parfaitement tant leurs versions boîtes et éditions collectors sont de qualité.

Et ce savoir-faire, la saga Monkey Island va en profiter avec la sortie le 30 octobre 2020 d’une anthologie dédiée. Cette édition collector pour PC, disponible en nombre limité d’exemplaires, est un véritable coffre au trésor pour tout fan des aventures de Guybrush Threepwood.

L’on y retrouve les cinq jeux cités plus tôt, non pas sur support CD, mais tous présents sur une clé USB à l’effigie de LucasArts. À cela viennent s’ajouter une ribambelle de goodies en tous genres, sans oublier l’élément clé de tout collector qui se respecte, une statuette. Il s’agit ici sans surprise d’une statuette de 15 cm en résine représentant Guybrush Threepwood.

Un bien joli lot vendu au prix de 159,99$(soit environ 135€) sur le site de Limited Run Games. Un prix certes conséquent, mais relativement juste au vu du contenu proposé, et d’autant plus lorsqu’on la compare à certaines versions collectors actuelles bien moins généreuses.

Voici la liste de ce que contient cette Monkey Island Anthology :

Les jeux The Secret of Monkey Island, Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, The Curse of Monkey Island, Escape from Monkey Island et Tales from Monkey Island (tous les cinq sont contenus dans la clé USB LucasArts).

Le fameux disque 22 sous format disquette, faisant référence au message dans The Secret of Monkey Island demandant d’insérer le disque 22.

Un ticket “E” pour le parc d’attraction Big Whoop, faisant référence au fabuleux trésor que cherche Guybrush.

La statuette de Guybrush Threepwood en résine de 15 cm.

Un diorama multi-couches représentant l’énigme sous l’eau dans The Secret of Monkey Island.

Un livre sur les coulisses du jeu.

Un set de sept pins représentant les visages de Guybrush à travers la série.

Un certificat signé par Ron Gilbert.

Ne serait-ce pas là le Saint Graal des fans de Monkey Island ? Il semblerait que oui. De plus, éditer une si belle version collector souligne l’importance de la saga Monkey Island dans le monde du jeu vidéo, et ça, c’est beau.