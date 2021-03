Wave Break – La glisse bientôt permise sur PC et Switch

Wave Break est un exclusivité temporaire éditée par Funktronics Labs et sortie sur Stadia en juin 2020 proposant aux orphelins de jeux de glisse à la Tony Hawk’s de se replonger dans un style tombé en disgrâce depuis maintenant plusieurs d’années. Les développeurs ont d’ailleurs caressé leur cible dans le sens du poil en leur offrant une ambiance tout droit sorti des années 1980. Dans des environnements largement inspirés de séries à succès telles que Miami Vice ou Sarstky et Hutch, le joueur incarne un animal de son choix évoluant dans une ville au volant d’un bateau. Et pourquoi pas après tout ? On enchaine alors les courses endiablées le tout rythmé par un large panel de figures possibles afin d’améliorer son score.

Wave Break transpire le fun et l’arcade par tous ses pixels. La direction artistique colorée et bien barrée façon cartoon, la personnalisation de son personnage ainsi que de son véhicule, ses divers modes de jeu, en solo et multijoueur, tout est réuni pour en faire un titre funky à déguster sans modération.

Soutenu par un gameplay intuitif et fluide qui offre une bonne dose de fun après quelques parties seulement et qui se montre bougrement addictif tant le plaisir de la glisse est là. Il faudra néanmoins se montrer un poil patient car il est à déplorer un manque de didacticiel digne de ce nom. On retiendra également son OST aux petits oignons qui assure cette ambiance délicieusement rétro.

En attendant de pouvoir se faire griller la couenne sur des pages de sable blanc à siroter quelques cocktails, Wave Break saura nous faire patienter. Il sera disponible sur PC via Steam (une bêta fermée se tient sur PC du 13 au 21 mars) et également sur Switch. Funktronic Labs ne donne pas de calendrier précis pour le moment, il est seulement annoncé pour la fin du printemps 2021.