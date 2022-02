Chaque jeu de Yoko Taro est un événement. Voice of Cards: The Isle Dragon Roars ne dérogeait pas à la règle et avait su nous séduire grâce à sa proposition minimaliste, qui avait pour but de se libérer du superflu des RPG modernes, pour se concentrer sur le coeur de ce type de jeu : la narration et l’émotion.

L’expérience Voice of Cards avait cependant un léger goût de trop peu. Mais la frustration sera bientôt oubliée, car Yoko Taro est de retour avec Voice of Cards: The Forsaken Maiden, qui reprendra le même système de cartes à jouer (on vous invite à aller jeter un oeil à notre critique pour plus de détails), et les mêmes mécaniques in-game, mais en proposant un tout nouveau scénario.

Se déroulant toujours dans un univers d’heroic-fantasy, The Forsaken Maiden projettera les joueurs et joueuses sur un archipel reculé, placé depuis des temps immémoriaux sous la protection de Prêtresses sacrées. Ces terres sont menacées de destruction, et il faudra bien entendu prendre part à une longue expédition afin de sauver ces îles. Un pitch qui sent le déjà-vu, certes. Mais bien évidemment, il ne s’agit là que d’un point de départ. Et connaissant le talent de l’équipe de NieR pour le storytelling, l’histoire devrait réserver son lot de twists et d’émotions.

Pour les fans de Yoko Taro, sachez que le jeu proposera un lot de DLC tout droit sorti de la franchise NieR : Automata, tels que des tenues de marionnettes, les emblèmes YoRHa pour les revêtements de cartes, un avatar 2B, ou encore un plateau de jeu inspiré de la Cité Dupliquée.

Les joueurs qui auront précommandé Voice of Cards: The Forsaken Maiden pourront bénéficier de contenu téléchargeable exclusif comme un motif de baleine porte-bonheur, qui applique l’image d’une baleine légendaire portant bonheur à ceux qui l’aperçoivent au dos des cartes, et une table marine carrelée, qui débloque un plateau de jeu inspiré de l’océan.

Enfin, sachez que l’on n’aura pas à attendre bien longtemps pour en profiter car The Forsaken Maiden sera disponible au format numérique sur Nintendo Switch, PlayStation4 et PC via Steam le 17 février 2022.