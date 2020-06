Valorant – Reyna, nouvel agent inédit : ce que l’on sait

C’est alors que Riot Games va lancer officiellement son jeu Valorant début juin en free-to-play que celui-ci décide de dévoiler le nouvel agent du nom de Reyna. Les différents rôles que possèdent les 10 agents actuels permettent de diversifier le jeu. Ce qui fait de chaque partie une partie unique. C’est à travers une courte vidéo que Reyna a vu le jour jour sur le compte officiel Twitter du jeu.

Un court trailer du gameplay de la nouvelle arrivante originaire du Mexique nous permet d’ores et déjà d’avoir un aperçu sur ses capacités. Si l’on se fie à la vidéo ci-dessus, Reyna promet de donner une différente tournure à Valorant, offrant un ensemble de compétences sans précédent tout en s’intégrant au jeu comme un agent qui aura des mécaniques jouables très différentes de ce que l’on peut voir chez d’autres personnages du même rôle.

Le court trailer du gameplay nous permet d’y voir plus clair sur le nouvel agent Reyna, certes, mais aussi une nouvelle carte. Comme nous pouvons le voir, son gameplay se basera autour d’orbes violettes qu’elle peut aspirer à distances sur les défunts cadavres de ses ennemis. Des barres apparaissent aussi dans cet extrait, “Combat Stim”, “Healing” ou encore “Overhealed” signifiant qu’elle peut se régénérer de la vie et recevoir un boost. Mais ce n’est pas tout, elle possède également une capacité sous forme d’œil ; quand elle le lance elle dit “See Nothing” traduit par “Nuit Noire” ou encore “Ne rien voir”, et celui-ci semble affecter la vision des ennemis quand elle le lance à travers les murs.

Ne vous inquiétez pas, vous serez bientôt en mesure d’incarner Reyna, puisque Valorant se lance officiellement d’ici peu, sur PC bien évidemment, le 2 juin ! Tenez-vous prêt à de nouveaux articles concernant le lancement officiel du jeu de tir à la première personne.