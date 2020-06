Valorant – Tout ce qu’on le sait sur Reyna, la nouvelle agent

C’est alors que Riot Games va lancer officiellement son jeu Valorant début juin en free-to-play que celui-ci décide de dévoiler le nouvel agent du nom de Reyna. Les différents rôles que possèdent les 10 agents actuels permettent de diversifier le jeu. Ce qui fait de chaque partie une partie unique. C’est à travers une courte vidéo que Reyna a vu le jour sur le compte officiel Twitter du jeu.

REYNA /// Mexico

"What hope do these criaturas have?"#VALORANT pic.twitter.com/inO8bR5cto

— VALORANT (@PlayVALORANT) May 30, 2020