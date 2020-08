Untitled Goose Game – Un DLC gratos va doubler le chaos et le fun

C’est un avis totalement subjectif (et assumé) mais l’Indie World d’hier, la présentation de Nintendo consacrée aux jeux indépendants, était un exemple de réussite. Elle était rythmée, a présenté de nombreux jeux intéressants, de tous genres, pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Bref, un succès sur toute la ligne pour cet épisode que la conclusion a rendu encore plus savoureuse. Parce que oui, si jusqu’alors il était difficile de se plaindre, une fois n’est pas coutume, la dernière nouvelle, et qui concernait Untitled Goose Game, reste la meilleure annonce de cette présentation.

Mais qu’est-ce qui peut bien nous mettre dans un tel émoi ? Simplement l’ajout gratuit d’un mode coopération dans ce chef-d’œuvre indépendant sorti l’an dernier. Mieux encore, cette mise à jour sera proposée gratuitement aux joueurs Switch mais aussi à ceux qui causent le chaos sur leurs PC, PlayStation 4 ou Xbox One. Un cadeau super sympa que nous offre le studio melbournien (c’est le gentilé de Melbourne, ne dites pas merci) qui aurait pu se reposer sur ses lauriers avec le succès que son jeu a rencontré l’an dernier…

Inutile de dire qu’avec 2 oies dans une partie, en sachant qu’une seule suffit à mettre un bordel certain dans les vies des différents personnages du jeu, le chaos va prendre des proportions dantesques. Et qui dit “plus de chaos” dit “plus de fun”, non ? Si cette nouvelle vous enchante, vous vous demandez peut-être quand il sera permis de s’y mettre et à ça, House House répond “dès le 23 septembre”, gratuitement (oui, on le rappelle) et quel que soit le support. Un petit plus, le jeu aura droit (au moins sur Switch) à une édition physique pour célébrer l’événement. Une dernière nouvelle qui emballera ceux obsédés par leurs écrins de plastique.

Une dernière anecdote concernant cette nouvelle manière d’approcher le soft et qui prouve combien le studio à qui nous devons cette perle est méticuleux, l’oie du 2ème joueur devrait pousser un cri différent. Rassurez-vous, de l’aveu même des membres qui le composent, il est tout aussi horripilant. C’est tellement excitant !

Donc, on résume : dès le 23 septembre, les oies qui sèment le chaos sur PC, sur PlayStation 4, sur Xbox One et sur Nintendo Switch pourront causer le chaos à 2 dans Untitled Goose Game. Et puis parce qu’illustrer des propos rend toujours tout plus clair, on vous remet la bande-annonce.