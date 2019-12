Untitled Goose Game sème le chaos dans un million de foyers

Trois mois, c’est tout ce qu’il aura fallu à Untitled Goose Game, le titre indépendant signé par les australiens de House House, pour dépasser le nombre qui sépare la crème des jeux du tout-venant : le million. Et en même temps, même s’il n’a pas su nous séduire au point de squatter le top des jeux de l’année de notre rédaction, il a toutes les qualités requises pour rencontrer le succès (eh oui, ça inclut forcément le buzz monstre qui a suivi son annonce).

Parce que oui, si tant de gens l’ont eu dans leurs mains, et s’il a su se frayer un chemin vers le cœur de certains d’entre vous, c’est pour bien des raisons. Son style unique, son personnage d’une simplicité folle et pourtant si charismatique et son concept limpide sont tout autant de raisons qui lui ont valu le succès vers lequel il se prédestinait et ce, depuis son officialisation en été 2018.

Bien évidemment, vous ne pouvez pas prendre cet article pour argent content donc voici une preuve. Il s’agit une fois encore d’un tweet (puisqu’il semble qu’il s’agit du seul moyen de communication qui existe encore aujourd’hui) venant tout droit des doigts de Cabel Sasser, un des fondateurs du studio Panic. Non seulement il confirme la somme impressionnante des vente du jeu mais s’accompagne bien entendu des remerciements de rigueur envers les joueurs qui auront décidé de laisser une chance à ce dernier.

It seems impossible, but last week, three months after launch, Untitled Goose Game passed one million copies sold.

From the bottom of our hearts: thank you for playing our videogame.

