Subnautica va aussi plonger dans la ludothèque de la Switch

Sérieusement, qui aurait cru qu’il finirait par être annoncé, celui-là ? Non, mais vraiment, on en a vu des titres arriver à la bourre sur la machine de Big N, des fois même dans un sale état, mais alors là, un jeu qui remonte à 2014 (et à 2017 sur consoles avec sa sortie initiale sur Xbox One) et qui arrive la bouche en cœur, c’est osé. Vous avez lu le titre, vous savez de quoi on parle : l’illustre Subnautica finira aussi son aventure dans la bibliothèque à rallonge de la Nintendo Switch.

Le titre est effectivement apparu au sein de la présentation qui s’est tenue aujourd’hui et en a profité pour dévoiler une fenêtre de sortie, une fenêtre si large qu’elle représente un océan de possibilités : l’année 2021.

Ce “léger” retard ne vient pas sans une bonne excuse puisque la version Switch du soft proposera à ses joueurs de se plonger dans l’expérience originale, mais également dans Below Zero, le chapitre le plus récent et qui vous incite à parcourir les mers glacées d’une planète givrée (oui, oui, par le froid).

Comment ? Vous ne savez pas ce que c’est ? Subnautica est un jeu de survie en open-world. Vous atterrissez en catastrophe sur une planète extraterrestre océanique et devez donc trouver votre salut en vous enfonçant dans ses océans. Comme pour tout autre jeu de survie, à vous de parcourir ces terres (mers ?) sans carte, d’en découvrir la faune et les ressources et de créer les outils qui vous permettront de rester en vie dans des décors pas toujours paisibles.

Le dernier chapitre, Below Zero, étend cette expérience à une planète gelée qui vous confrontera donc à de nouvelles expériences, à des animaux inédits et à une multitude de dangers inconnus.

Rien de plus à ajouter. La baignade dans Subnautica sur Nintendo Switch, c’est à un moment dans l’année prochaine. Le titre est, au jour d’aujourd’hui, disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. N’oubliez pas de vous mouiller la nuque.