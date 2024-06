Unbeatable – Début des répétitions pour 2025

Unbeatable n’évoquera certainement pas grand-chose, et pourtant, il ne s’agit pas d’une nouveauté. Mais, étant ce qu’il est, le jeu développé par D-Cell n’a pas vraiment bénéficié d’une grosse couverture médiatique. Ainsi, la première fois que l’on a pu voir son nom s’afficher remonte à 2021, lors du lancement de sa campagne Kickstarter. Depuis, plus de trois années ont passé et quelques changements l’ont touché comme son ouverture aux consoles Xbox Series et PlayStation 5.

Édité par Playstack (Balatro), Unbeatable proposera une aventure dont les fondements reposeront sur des éléments de jeu de rythme. Et cela tombe bien, l’univers présenté enverra tout droit le joueur dans le monde de la musique. Ou plutôt, il nous ouvrira les portes vers un monde dans lequel la musique est la préoccupation numéro un de la société, cette dernière l’ayant totalement proscrite et déclarée illégale.

Dans ce climat peu favorable aux décibels donc, nous suivrons Beat (une héroïne aux truculents cheveux roses) qui, avec son groupe, opposera sa résistance à cette contrainte et combattra logiquement les autorités, en bourlinguant ici et là pour faire résonner son chant par le biais de concerts. Un voyage s’annonce pour le moins mouvementé et empli de promesses pour le joueur, lequel devra alors s’attendre à visiter de vastes horizons. En tout cas, Unbeatable est assurément décrit comme un jeu à monde ouvert, jalonné de rencontres multiples.

En outre, l’univers semble avoir toute ses chances pour convaincre le public fan du monde de l’animation, et des animes japonais tout particulièrement. On y verra, en effet, sans mal les influences au visionnage du nouveau trailer mis en ligne. D’ailleurs, il ne serait pas absurde de voir là-dedans une touche artistique très proche de ce que le studio Trigger a pu fournir jusqu’à présent (Kill La Kill, Cyberpunk Edgerunners). Est-ce à dire qu’il s’agit d’une source d’inspiration principale ?

Il va sans dire, la vidéo véhicule une ambiance bien dynamique. C’est coloré et surtout rythmé. Une vidéo qui donne également un avant-goût de ce qui composera la bande-son du titre, laquelle sera constituée de morceaux créés spécialement pour l’occasion. Et, bien que l’aperçu soit assez court, il attire l’œil et l’intérêt. Car assurément, la recette semble assez fraiche et agréable.

Maintenant, reste à savoir si tout n’est pas une question d’apparence et si le contenu reposant essentiellement sur la présence de mini-jeux sera à la hauteur. Réponse en 2025, fenêtre de sortie nouvellement émise.