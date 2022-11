UFA 2022 – Après les affrontements, les résultats

S’il y avait bien un événement à ne pas louper ce week-end dernier, c’était le tournoi UFA 2022 (Ultimate Fighting Arena), célèbre tournoi e-sport de versus fighting où se sont affrontés de grands noms de la discipline. Avec les plus gros jeux du moment de la scène :

Street Fighter V

Guilty Gear Strive

Dragon Ball Fighter Z

Super Smash Bros Ultimate

Tekken 7

King of Fighter XV

On peut toutefois regretter l’absence de Mortal Kombat 12 dont on attend le prochain opus de la sanglante saga.

Tout d’abord, il faut saluer nos joueurs français qui, même s’ils n’ont pas gagné les tournois, se sont relativement bien placés. Valmaster, qui a terminé deuxième du tournoi Street Fighter 5 avec sa Chun-li, est sorti de la looser pool avant de battre l’anglais Ending Walker et remettre la finale winner à 0, puis de s’incliner 3-0 face à ce dernier et son Ed. Mistah Crimson, le Français et champion du Red Bull Kumite, a lui fini à la cinquième place, son Dhalsim ayant perdu face à la Chun-Li de Valmaster dans un duel fratricide. Louffy, notre champion de l’EVO 2014, est lui arrivé à la neuvième position avec sa R.Mika.

Résultats :

EndingWalker – Ed Valmaster – Chun-Li PunkDaGod – Luke

Du côté de Tekken 7, TekkenUlsan, le joueur japonais, a remporté la compétition en s’imposant face à Cuddle_core et sa Xiaoyu au cours d’un combat largement dominé par lui et sa Kazumi. Le combat s’est terminé par une victoire 3-1 pour celui-ci.

TekkenUlsan – Kazumi, Bob Cuddle_core – Alisa, Xiaoyu DombiliMayum – Marduk, Fahkumram, Feng

Il faut tout de même signaler la victoire de SuperAkouma également, car il se tenait au même moment la finale du championnat de France dont il est sorti vainqueur 3-1 contre D.F.P et son Steve.

Une autre compétition très attendue était le tournoi Smash Smash Bros Ultimate, avec celui qui est considéré comme le meilleur jouer européen de Smash : Glutonny. Le joueur de chez Solary s’est malheureusement incliné 3-2 avec son main Wario, face au japonais ChibiT, qui est à l’heure actuelle le meilleur joueur de Pac-Man du monde, même s’il a remporté le tournoi grâce à son Kazuya.

ChibiT – Pac-Man, Kazuya Glutonny – Wario Hikaru – Donkey Kong, Mii

Enfin, dernière grosse compétition et pas des moindres, car c’est sur celle-ci que la France était la plus attendue : Dragon Ball Fighter Z. Avec la victoire à l’EVO de Las Vegas en août dernier de Wawa, et le nombre de Français s’entraînant sur le jeu, nous avions hâte de voir ce que cela allait donner. Malheureusement, avec Wawa absent, il fallait compter sur le reste de nos représentants qui, même s’ils n’ont pas gagné, n’ont pas démérité. On dénombre pas moins de quatre joueurs français dans le top 8, dont Wade qui a perdu en finale face à Zane et son équipe composée de Zamasu, C-21 et Beerus.