Ubisoft Forward, un rendez-vous online façon “Ubisoft Direct”

L’E3 ayant décidé de jeter l’éponge pour cette année, on s’attend à voir fleurir de multiples rendez-vous online à l’image de ce que fait Nintendo depuis un moment déjà, suivi depuis par PlayStation et son State of Play, ou le rendez-vous récent de Microsoft baptisé Xbox 20/20.

Ubisoft avait fait partie des premiers à manifester son envie de faire quelque chose online pour pallier l’annulation des événements de cette année. Et on apprend aujourd’hui qu’aux côtés des événements des groupes de presse dont nous vous avons déjà parlé ici, Ubisoft nous donne rendez-vous le 12 juillet prochain pour Ubisoft Forward. Un rendez-vous qui risque de se retrouver en même temps dans ces différents événements qui viendront remplacer l’E3 2020.

Si on commence à être familiarisé avec le format, c’est le contenu qui pose question. On y verra très probablement les vraies premières images de gameplay d’Assassin’s Creed: Valhalla qui nous avaient été promises la semaine dernière, mais aussi Roller Champion, le jeu taillé pour l’eSport qu’on avait testé à la PGW 2019, ou encore The Settlers, le retour du jeu de stratégie qui a fait le bonheur des joueurs Amiga/Atari ST il y a 25 ans…

Moins certain, mais on peut y croire, cet Ubisoft Forward sera peut-être l’occasion de découvrir de nouvelles images du très attendu Beyond Good & Evil 2 ? Et même, soyons fous, peut-être Ubisoft révélera-t-il enfin une date de sortie pour Watch Dogs: Legion, voire pourrait nous montrer que Skull & Bones n’a pas été totalement abandonné ? Les rumeurs les moins fondées évoquent aussi un peu probable nouvel épisode de Prince of Persia, et le serpent de mer Splinter Cell occupera encore sûrement quelques lignes dans les chats et autres forums…

Après une année quasi-blanche, Ubisoft est très attendu, et a probablement beaucoup à nous montrer… Programmez donc dès aujourd’hui un rappel : l’Ubisoft Forward se tiendra le 12 juillet 2020, à 21h00 heure française.

Save the Date! Join us July 12 for Ubisoft Forward, a fully digital showcase with exclusive game news, reveals and more ? Stay tuned… #UbiForward pic.twitter.com/JLYEyF1YnL — Ubisoft (@Ubisoft) May 11, 2020