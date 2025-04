Ubisoft rend son outil de simulation du daltonisme Chroma open source

Ubisoft a amorcé une initiative significative pour l’accessibilité dans le jeu vidéo en rendant public son outil interne de simulation de daltonisme, baptisé Chroma. Cette décision vise à permettre à un plus grand nombre de développeurs de créer des expériences de jeu plus inclusives pour les personnes atteintes de daltonisme

Depuis plusieurs années, Ubisoft utilisait Chroma en interne lors du développement de ses jeux. Cet outil innovant permettait aux équipes d’ajouter un filtre en temps réel par-dessus l’écran de jeu, simulant ainsi la perception des couleurs pour différentes formes de daltonisme, sans impacter les performances du jeu. L’objectif était de s’assurer que les éléments visuels essentiels, tels que les indices, les ennemis ou les plateformes, resteraient distinguables pour les joueurs atteints de daltonisme. Après plusieurs années de peaufinage de l’outil et d’utilisation exclusivement interne, Ubisoft a décidé de rendre cet outil open source afin de permettre à d’autres studios de l’intégrer à leurs processus de création.

David Tisserand, directeur de l’accessibilité, a exprimé son enthousiasme concernant cette décision :

« Ces dernières années, Chroma s’est révélé être un outil extrêmement efficace chez Ubisoft. Il nous a permis de nous rendre compte bien plus rapidement de l’accessibilité de nos jeux pour les personnes atteintes de daltonisme. Et comme nous croyons que l’accessibilité est un voyage et non pas une course, nous sommes excités à l’idée de partager Chroma à toute l’industrie. Nous invitons à l’utiliser tous ceux qui pourraient en bénéficier, nous donner leurs feedback, et contribuer au développement futur de Chroma. »