Tunic – L’attente est presque terminée, sa date de sortie est révélée

Il y a des jeux qu’on attend sagement. Loin d’être de gros projets, cette catégorie de jeu demande simplement du temps de développement. Les petites équipes derrière ces projets souhaitent simplement bien faire les choses sans se précipiter. Et à vrai dire, on ne demande pas mieux. Tunic fait partie de cette liste. Révélé en 2017, le titre, développé par Andrew Shouldice et ses équipes, a su directement attirer l’attention de par sa sublime direction artistique, simple mais bougrement efficace rappelant l’âge d’or des The Legend of Zelda avec un aspect cubique plus poussé.

On y incarne un mignon petit renard en tunique verte (oui, la référence est plus qu’évidente) partant à l’aventure dans un monde sauvage aux milles dangers. L’exploration sera de rigueur pour tenter de percer les mystères de ce monde envoûtant. L’éditeur Finji a profité de la cérémonie des Game Awards 2021 pour diffuser un trailer inédit du jeu. Mieux encore, sa date de sortie a été communiquée, l’attente est sur le point de se terminer.

Tunic est attendu pour le 16 mars 2022 sur Xbox Series S|X, Xbox One, PC et Mac. Et oui, il s’agit, on le rappelle, d’une exclusivité consoles Xbox. Pour les plus impatients, sachez qu’une version démo est déjà disponible, de quoi vous faire saliver davantage avant sa sortie. Le compositeur Lifeformed (Dustforce) est en charge des musiques, et on doit avouer que les premiers aperçus sonores sont assez convaincants et participent activement à l’ambiance générale du jeu.

Tunic, le charmant Zelda-like a sa démo »]

Loin d’être un blockbuster au budget pharamineux, nos yeux sont rivés sur Tunic tant la proposition semble intéressante, on sent la passion des développeurs et le résultat ne peut qu’être réussi dans ces conditions. Encore quelques mois à attendre et l’on pourra enfin enfiler cette belle tunique verte sans se soucier du sort de la princesse…