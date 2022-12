Trinity – Une grosse opération promo chez Bragelonne, les ebooks à moins de 2€

Chez New Game Plus, on aime bien les éditions Bragelonne. D’abord, parce que c’est une maison de passionnés des univers imaginaires, mais aussi parce que leur catalogue est tout aussi rempli de classiques imparables (Raymond E. Feist, créateur de Conan, la saga The Witcher d’Andrzej Sapkowski ou les contes d’Howard Phillip Lovecraft…) que de jolies découvertes (Anthony Ryan, auteur de la saga Blood Song, à découvrir d’urgence si ce n’est déjà fait !).

Et justement, pour qui voudrait les découvrir, Bragelonne propose une opération promotionnelle de grande envergure, avec plus de 250 ouvrages à moins de 2€. Alors pour ce prix, il s’agit d’e-books, des livres numériques à lire sur liseuse ou tablette ; mais en 2022, qui lit encore des livres en papier ? (Bon, ok, tout le monde. Mais les livres électroniques ont leurs avantages aussi…)

La promo concerne les ouvrages de Bragelonne, mais aussi les maisons d’édition de la famille, Milady et Hauteville. On retrouve ainsi dans la sélection quelques bluettes ou autres biographies d’un BTS ou d’une Blackpink, mais aussi et surtout d’excellents thriller ou romans de fantasy.

Parmi ces derniers, on note quelques titres du génial Anthony Ryan, dont le premier tome de Blood Song, ou le début de Raven Blade, suite directe de Blood Song. On retrouve également des romans de Richard Morgan, découvert par le grand public grâce à la série Netflix Altered Carbon, tirée d’une de ses œuvres. Une opération qui sera aussi l’occasion de découvrir le regretté David Gemmel, spécialiste britannique du best-seller d’heroic fantasy (qui fut videur avant de devenir auteur !).

Les auteurs français ne sont pas en reste, puisqu’on trouve dans la sélection quelques ouvrages de Pierre Pelot, auteur prolifique de science-fiction, de bande dessinée, mais aussi de parodies, comme son « Konnar le Barbant » publié dès 1981. Autre français de l’étape, et autre Pierre, Pierre Pevel, traducteur de James Bond, auteur de jeu de rôles (Nightprowler) et surtout auteur de romans de fantasy, dont le cycle Le Paris des Merveilles. Plusieurs de ses bouquins se retrouvent à moins de 2€ dans le cadre de l’opération.

Et par ailleurs, on profite d’évoquer les éditions Bragelonne pour glisser un petit mot sur A Plague Tale: Tenebris, un roman signé Cédric Degottex, écrit en collaboration avec Asobo Studio qui raconte une histoire inédite d’Amicia et Hugo… (absent de l’opération promotionnelle, cependant).

L’opération « Trinity » (parce que 3 maisons d’édition) court jusqu’au 12 décembre, et se retrouve dans la majorité des boutique distribuant des e-books (Fnac, Amazon, Furet du Nord, Chapitre… La liste complète est à retrouver ici).